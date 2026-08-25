軍眷移民保護政策沒了？ 林肯號水兵父恐遭遣返
美聯社調查指出，川普政府疑已取消軍眷移民保護，導致多名現役軍人父母與配偶被拘留，林肯號水兵的父親更面臨遣返。
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美聯社調查指出，川普政府疑已取消軍眷移民保護，導致多名現役軍人父母與配偶被拘留，林肯號水兵的父親更面臨遣返。
軍方一項吸引新移民當兵的做法，就是允許軍人的配偶、子女和父母，在美國境內獲得合法移民身分。然而川普政府顯然已取消對這個軍眷移民保護政策，根據美聯社調查，最少有數十名現役軍人的父母、配偶被拘留，最新一起是「林肯號」航空母艦一名水兵，其父親遭拘留等待遣返。
美聯社報導，48歲的阿維萊斯(Luis Manuel Aviles) 來自尼加拉瓜，在美生活了19年，持有在美工作許可證，目前是佛州基韋斯特 (Key West) 一名維修雜工，之前離家去修車時被捕。
阿維萊斯的47歲妻子說，兩人的兒子約書亞 (Joshua Aviles) 目前在「林肯號」航母服役，9 個月來從未泊岸，兒子漫長的服役期讓他們一家備受煎熬，丈夫曾說盼望服役期早日結束。
約書亞 22 日在社媒發文表示，當天早上接到父親被拘留的消息，又說當自己在林肯號準備為這個國家而戰時，「父親卻被當成罪犯對待，除讓我心碎，也不知道該如何繼續每天工作12個小時以上」。
他在發文裡透露了在「林肯號」服役的惡劣情況，指已連續工作超過250天，每天工作12小時，沒有休息，而且食物短缺。
約書亞的姊姊說，弟弟參軍的部分原因是認為能提高父親獲得公民身分的機會，不再活在被捕的恐懼裡，然而當弟弟回家時，父親將不在身邊。
國土安全部在回應美聯社查詢表示，邊境巡邏隊22日在基韋斯特逮捕了阿維萊斯，移交給聯邦移民及海關執法局(ICE) 拘留，會尋求將他驅逐出境。
國土安全部重申，有家庭成員在軍隊服役並不代表違反國家法律就不受追究，川普政府不會選擇性執法。
川普政府從未公布軍屬被逐出境的數字，據美聯社統計，發現至少有6名軍眷被逐出境，另有一人自行遣返，當中有士兵的父母、妻子等。
值得注意的是，並非所有士兵的家屬都可獲得這個稱為「軍人就地假釋」(military parole-in-place) 而獲得合法移民身分，簽證逾期滯留者或已在邊境申請合法身分的人都不在此列。
報導聚焦於「軍人就地假釋」制度是否遭川普政府取消。這項安排原本讓軍人的配偶、子女和父母可在美國境內申請合法身分，如今卻傳出多名軍眷被拘留。 48歲的Luis Manuel Aviles來自尼加拉瓜，在美居住19年，持工作許可證，於佛州基韋斯特工作時被捕，之後移交ICE拘留，國土安全部表示將尋求將他驅逐出境。 美聯社統計至少有6名軍眷被驅逐出境，另有1人自行遣返，包含父母與妻子等。國土安全部則強調，家屬在軍中服役不代表違法者可免於執法。
精華 FAQ
報導聚焦於「軍人就地假釋」制度是否遭川普政府取消。這項安排原本讓軍人的配偶、子女和父母可在美國境內申請合法身分，如今卻傳出多名軍眷被拘留。
48歲的Luis Manuel Aviles來自尼加拉瓜，在美居住19年，持工作許可證，於佛州基韋斯特工作時被捕，之後移交ICE拘留，國土安全部表示將尋求將他驅逐出境。
美聯社統計至少有6名軍眷被驅逐出境，另有1人自行遣返，包含父母與妻子等。國土安全部則強調，家屬在軍中服役不代表違法者可免於執法。
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