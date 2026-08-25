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房子發黴恐致病 屋主指施工不良告建商

記者顏伶如／綜合報導
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醫學研究顯示，黴菌與氣喘及其他呼吸問題惡化有關。黴菌有害健康的各種主張，導致建商...
醫學研究顯示，黴菌與氣喘及其他呼吸問題惡化有關。黴菌有害健康的各種主張，導致建商挨告案例增加。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國屋主因住宅黴菌問題控告建商施工不良致病，相關訴訟激增，也迫使霍頓房屋與萊納公司提高法律準備金與自我保險儲備。

華爾街日報24日報導，出現在浴室、牆壁後面以及衣櫃深處的黑色、白色或綠色黴菌，讓住戶出現呼吸困難等健康問題，損失數百萬元維修與醫療費用，愈來愈多屋主因為不堪其擾而將建商告上法院，指控施工倉促與建築缺陷導致黴菌滋生，建商則反駁說指控說法並不準確，有關黴菌的恐懼也遭到過度渲染。黴菌投訴案例增加已經導致大型房地產開發商「霍頓房屋」(D.R. Horton)、「萊納公司」(Lennar)提高法律索賠準備金與自我保險儲備。

德州提告屋主艾希莉‧弗萊澤(Ashley Frazie)2021年購買「萊納公司」房屋，入住後牆壁則會出汗，窗戶因濕氣而起霧。入住不到兩年開始每天氣喘發作，還有頭痛、頭暈與皮疹。

黴菌評估公司檢查確認房子已不宜居住，每立方公尺有220萬個黴菌孢子。「萊納公司」專家檢查結果則是每立方公尺500個黴菌孢子。

弗萊澤光是聘請黴菌評估公司的花費就上看7萬5000元，房屋市值因黴菌問題從原本的31萬多貶到剩下11萬多。

醫學研究顯示，黴菌與氣喘及其他呼吸問題惡化有關。黴菌有害健康的各種主張，導致建商挨告案例增加。屋主指控建商為了以廉價手段迅速蓋好房子而出現錯誤，例如安裝尺寸不當的空調系統、窗戶安裝錯誤、閣樓通風不良等。

建商則表示，與屋主簽訂的合約與保固保護已經讓建商免除賠償責任，而且黴菌問題往往是維護不當所致。

屋主因為黴菌問題而對建商興訟，官司通常耗時冗長，結果難以預測，對原告與被告雙方來說，代價都相當昂貴。許多黴菌訴訟的求償金額超過房屋總價，在多間房屋聯合提告的官司裡，律師向建商索賠金額高達數億。

「霍頓房屋」目前面臨數千名路易斯安納州屋主聯合提告，指控劣質建築無法隔絕濕氣，導致家裡大量滋生黴菌。「霍頓房屋」的法律索賠準備金從2022會計年度到2025會計年度增加了57%，來到11億元。

「萊納公司」在佛羅里達州遭到塞米諾爾美洲原住民部落(Seminole Tribe)提告，指控450間房屋存在屋頂安裝不當、牆壁充滿黴菌等缺陷，導致住戶出現健康問題；用來處理保險公司理賠之外求償項目的自我保險準備金，在2025會計年度當中已增加21%，來到3億3690萬元。

精華 FAQ

  • 報導聚焦屋主因家中滲水與黴菌滋生，主張建商施工不良、通風或安裝缺陷害人受害，因而提告求償，並引發大型建商面臨更多法律風險。

  • 因為黴菌被認為與氣喘、呼吸困難及其他症狀惡化有關，且住家一旦受損，評估、修繕與搬遷成本很高，房屋市值也可能大幅下跌。

  • 兩家大型房地產開發商都因黴菌相關投訴增加而提高財務準備金；霍頓房屋索賠準備金增至11億元，萊納公司的自我保險準備金也升到3億3690萬元。

德州 華爾街 房地產

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