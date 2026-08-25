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羅氏禮來阿茲海默血液檢測 獲FDA批准

編譯尤寶琪／綜合報導
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禮來藥廠6月在日內瓦展開「記憶廣播站」巡迴活動，呈現活動參與者在逐漸失去的記憶中...
禮來藥廠6月在日內瓦展開「記憶廣播站」巡迴活動，呈現活動參與者在逐漸失去的記憶中，述說個人故事且轉為影像。驗血已可助醫師判斷病人有無罹患阿茲海默症。 (歐新社)

羅氏(Roche)藥廠與其夥伴禮來(Eli Lilly)共同研發，用於識別逾55歲認知能力下降人群中阿茲海默症(Alzheimer's disease)跡象的驗血產品，獲得聯邦食品與藥物管理局 (FDA)批准。

路透報導，羅氏24日表示，取得批准的Elecsys phospho-Tau(217P)是一種生物標記血液檢測，可以幫助醫師識別可能出現阿茲海默症相關腦部變化的患者；歐洲5月已批准了此檢測方法。這是FDA批准的第四個類似驗血產品。

該檢測可在羅氏於美國各地安裝的4500多台實驗室分析儀上運作，該公司表示這將有助於擴大檢測範圍。這項檢測有助醫師找出需提早接受進一步評估的病人。

此外，生命科學與醫療保健公司徠博科(Labcorp)和獨立醫學檢驗與診斷服務公司探索診斷(Quest Diagnostics)也表示，計畫透過各自的實驗室提供該檢測，有望幫助擴大其檢測方法在美國的覆蓋範圍。

羅氏公司並未透露該檢測的價格。

目前檢測阿茲海默症相關的「類澱粉蛋白」(amyloid)的方法，通常得依賴正子斷層造影(PET scan)或腦脊髓液檢測等價格昂貴、侵入性且普及程度較低的方法。

此款檢測方法獲得FDA批准，正值早期診斷和治療的需求日益增長，製藥商和診斷公司競相開發更簡便的阿茲海默症檢測方法。

日本H.U.集團(H.U. Group)旗下的Fujirebio Diagnostics所研發，在2025年獲得FDA批准的血液檢測方法Lumipulse，是第一個獲得FDA批准的血檢方法，用於輔助評估阿茲海默症。

羅氏表示，Elecsys pTau217的功能並非適用於獨立診斷測試，其測試結果應結合其他臨床資訊進行解讀。

阿茲海默症協會發表聲明，對這項批准表示歡迎。該組織強調，目前沒有任何一項單獨的檢測可以獨立診斷阿茲海默症，但像這次獲得批准的新檢測方法，可與其他標準評估方式結合使用。

紐約州水牛城大學神經解剖博物館20年前曾展出一個受阿茲海默症影響的人腦；如今驗血...
紐約州水牛城大學神經解剖博物館20年前曾展出一個受阿茲海默症影響的人腦；如今驗血可助醫師判斷病人有無罹患。 (美聯社檔案照)

精華 FAQ

  • 獲FDA批准的是Elecsys phospho-Tau(217P)，也稱Elecsys pTau217。這是一種生物標記血液檢測，用來協助醫師辨識可能出現阿茲海默症相關腦部變化的患者。

  • 該檢測主要用於55歲以上且出現認知能力下降的人群，可幫助醫師找出較可能有阿茲海默症風險、需要提早進一步評估的病人，但不能單獨作為確診依據。

  • 這是FDA批准的第4個類似血液檢測產品，顯示早期診斷需求持續升溫。相較PET掃描或腦脊髓液檢測，血檢更簡便，且可透過羅氏與合作實驗室擴大覆蓋。

FDA

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