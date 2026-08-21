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空中快遞出包…亞馬遜無人機「空投包裹到顧客泳池」貨品全泡湯

編譯陳律安／綜合外電
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亞馬遜無人機直接把貨品空投到顧客游泳池。（美聯社）
亞馬遜無人機直接把貨品空投到顧客游泳池。（美聯社）

居住在德州里奇蒙的奧斯汀女士，在驚嚇中，眼睜睜看著亞馬遜的送貨無人機，把包裹空投到泳池裡，前一天，亞馬遜才剛宣布，將在年底前於全美500座城市，推出超高速空中快遞服務。出這樣的紕漏，無疑為這項服務投下陰影。

奧斯汀17日收到通知，知會其包裹正透過亞馬遜的Prime Air計畫配送，隨後她聽到無人機嗡嗡作響，於是奔跑至屋外，看著新推出的無人機送貨服務投遞包裹。

但接下來發生的事情，讓她備感震驚：無人機打開艙門，直接把包裹空投到游泳池裡，「當包裹掉到泳池時，我嚇壞了」，「我想我再也不會透過無人機收貨」。

▲ 影片來源：YouTube＠ABC7（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

亞馬遜無人機出大包的影片，20日在網路上瘋傳，而亞馬遜才剛在19日宣布，其無人機送貨服務Prime Air，將在年底前擴大到全美500座城市。

亞馬遜表示，準備把空運配送服務在全美擴大五倍，涵蓋數百個新地區，包括芝加哥、亞特蘭大、雪城及克里夫蘭等城市的郊區。

每個無人機據點都將服務同一都會區內的多座城市，飛行範圍將主要集中在郊區，避開摩天大樓和主要機場。這項超高速無人機配送服務今年來已送達數十萬件包裹，但目前一次只能配送一件包裹，重量上限為5磅（約2.3公斤）。

Amazon Prime會員若單筆訂購超過50美元商品，可免費使用這項服務；訂單金額較低者收費2.99美元，非會員則收費4.99美元。

不過，家中有後院泳池的客戶，目前可能還是暫時選擇陸路配送比較保險。亞馬遜發言人佩恩（Allie Payne）表示，像奧斯汀碰到的這類配送事故，在無人機服務中非常罕見。

她說：「這類事件極為罕見，而當配送未能按計畫完成時，我們會從中汲取經驗、改善服務，並採取措施避免未來再度發生。」

精華 FAQ

  • 德州里奇蒙的奧斯汀女士收到包裹通知後，看到無人機打開艙門，竟將包裹直接空投到她家泳池裡，導致貨品泡水報廢。

  • 因為亞馬遜前一天才宣布，年底前要把Prime Air擴大到全美500座城市，這起包裹落入泳池的失誤，讓新服務的安全性與穩定性受到質疑。

  • 亞馬遜發言人表示，這類配送事故在無人機服務中極為罕見，若未能按計畫完成配送，會從中汲取經驗、改善服務，並採取措施避免再發生。

亞馬遜 德州 無人機

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