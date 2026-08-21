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18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校不會更好進

記者顏伶如／綜合報導
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圖為享有盛譽的密西根大學；18歲人口族群縮水使得大學也將面臨招生斷崖。(美聯社)
圖為享有盛譽的密西根大學；18歲人口族群縮水使得大學也將面臨招生斷崖。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國18歲人口縮水，2025年秋季起進入招生斷崖期。
  • 重點二：整體入學人數估2041年將比現在下降13%
  • 重點三：名校與熱門公立大學更搶手，區域型學校則更難招生。

美國18歲人口族群縮水形成「人口斷崖」(demographic cliff)，連帶使得大學也將面臨招生斷崖，至於上大學的競爭過程是否得以減緩，則取決於選擇就讀什麼學校。

華爾街日報20日報導，由於出生率下降，18歲人口開始萎縮。美國一年當中出生人數最多的人口已經在2025年秋季進入大學校園，上大學人口下滑的趨勢從此展開。

跨州公共高等教育組織「西部州際高等教育委員會」(Western Interstate Commission for Higher Education)估計，到了2041年，大學入學人數將比現在下降13%。

報導指出，某些民眾或許認為，學生人數減少將讓上大學變得更容易，但高等教育專家指出，這種狀況未必適用於所有學校，尤其是競爭最激烈的名校。

「人口斷崖」到來時，另一種現象同時發揮作用，也就是「逃向名校」(flight-to-quality)的趨吉避凶效應。原本就熱門的學校將吸引更多人申請，缺乏吸引力的學校招生人數走下坡。

兩極化現象的出現，部分原因與大學學位價值受到懷疑有關。

愈來愈多家庭的考量是，如果要花費數萬元取得學位，那麼這張文憑最好能換來好工作，否則就不必浪費。這種狀況在常春藤學校持續上演，過去十多年間錄取率持續下降。許多大型公立旗艦大學也變得競爭愈來愈激烈，例如長期享有盛譽的密西根大學(University of Michigan)。其他州立大學的地位也迅速上升，吸引著希望獲得傳統校園體驗、費用又低於私立學校的學生。

相較之下，不少區域型學校或錄取門檻較低的大學，入學門檻則變得更加寬鬆。

美國青少年如今正透過申請更多學校來分散風險。

大學申請應用平台「通用申請」(CommonApp)發布的2024-25學年度報告指出，平均每名學生透過平台提交七份申請，比2015-16學年度增加46%。

精華 FAQ

  • 主要原因是出生率下降，導致18歲人口開始縮水；隨著2025年秋季那批出生高峰世代進入大學後，後續可入學的人數將明顯減少，形成招生斷崖。

  • 不一定。雖然總體學生變少，但熱門名校與大型公立旗艦大學可能因「逃向名校」效應而更難進，申請更集中，反而讓競爭加劇。

  • 區域型學校、吸引力較低或錄取門檻較寬鬆的大學，可能因學生轉向更有品牌與就業價值的學校而招生下滑，面臨更大的壓力。

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