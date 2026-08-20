5指標嚴審… 親屬用過福利 綠卡申請人恐被拒

移民官會嚴審綠卡申請者是否成為美國的「公共負擔」，即使本人未申請任何醫療或社會福利，也會審查其子女或親屬是否申領。（美聯社）

綠卡 申請人將面臨更嚴格審查，以確認是否為依靠政府福利過日子的「公共負擔」(public charge)。美國公民 暨移民 局(USCIS)公布公共負擔指引，允許審查綠卡申請案件的移民官員考量申請人的美國公民子女或親屬是否曾使用醫療或社會服務計畫，即使申請人本身不曾使用公共福利。

USCIS 18日指出，移民官員將透過五個指標來確定綠卡申請人是否可能在任何時候構成公共負擔，以便做出不得入境(inadmissibility)裁定。新規依然接受個人或公司向USCIS提供保證金(bonds)做為財務保證，確保申請人不會成為公共負擔。

若僅因「公共負擔」不符資格 新規仍接受保證金

申請人不能自行選擇提交保證金；相反地，只有在申請人僅因「公共負擔」因素而被認定不符合入境資格時，USCIS或領事官員才必須先發出正式邀請或通知，例如「拒絕意向通知書」(Notice of Intent to Deny)，申請人才可以提出保證金。

根據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)第212(a)(4)條規定，衡量指標包括：

(一)年齡

USCIS會針對申請人的綜合背景，考量年齡與健康、財務狀況等其他因素之間的影響。USCIS是衡量申請人的家庭收入、資產與負債，不是只看個人狀況。

(二)健康

查閱內容包括移民體檢紀錄、疫苗接種紀錄。符合「康復法」(Rehabilitation Act)第504條定義的任何身心障礙，也可能納入「公共負擔」的不得入境考量，但USCIS並不會因為申請人有身心障礙的單一因素就認定為「公共負擔」。

(三)家庭狀況

綠卡申請人在調整身分時Form I-485表格上填寫的家庭人口將是家庭狀況考慮指標，包括申請人、同住配偶、同住的申請人父母、同住的申請人未滿21歲未婚兄弟姊妹、同住的申請人兒女，以及申請人聯邦所得稅稅表裡列為被撫養人(dependents)的其他人。同住和沒有同住的親人提供的財務支援，將納入申請人的財產、資源與財務狀況考量。

(四)財產、資源與財務狀況

USCIS會審查該申請人在Form I-485填寫的家庭收入、資產與負債。家庭年收入包括非家庭成員提供的收入，例如贍養費或子女撫養費；家庭收入並不包括社會安全生活補助金(SSI)、貧困家庭臨時援助(TANF)以及州、部落、領地、地方現金救助。USCIS可能以個案方式(case-by-case)要求申請人提供進一步資料，以確認是否構成「公共負擔」。

(五)教育程度與技能

申請人透過學歷證明教育程度與技能，但USCIS也會考慮透過認證、執照、工作經驗取得的技能。