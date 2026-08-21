我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

喬州聯邦參議員奧薩夫連續數月猛批川普 「試水溫」問鼎2028？

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨喬治亞州聯邦參議員奧薩夫近來猛批川普總統，某些人認為這是在為問鼎2028年...
民主黨喬治亞州聯邦參議員奧薩夫近來猛批川普總統，某些人認為這是在為問鼎2028年總統大選「試水溫」，(美聯社)

華爾街日報20日報導，民主黨喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)連續數月猛批川普總統，某些人認為這是為問鼎2028年總統大選「試水溫」；39歲的奧薩夫目前正在爭取連任，今年2月演說的短片引起網路瘋傳，自由派人士為之振奮，奧薩夫選舉團隊獲得全國各地支持者捐款數百萬，但他的言行也惹惱川普。

奧薩夫周末期間在亞特蘭大批評川普「寧可跟漂亮女助理一起出差也不願認真工作」，結果遭到白宮反駁。今年4月，奧薩夫在一場活動中說，當一般百姓在日常消費面臨價格上漲時，第一家庭財富卻增加數十億，「因為他們是騙子，大家都知道。」

截至6月30日，奧薩夫在這個任期選舉募款累計9800萬元，連任選舉民調持續領先共和黨挑戰者柯林斯(Mike Collins)。

就在奧薩夫與白宮口水戰之際，民主黨陣營對奧薩夫贏得連任愈來愈有信心。

選戰尚未升溫時，華府與喬州共和黨人都把拿下奧薩夫席次看成首要目標，好讓共和黨在參院維持多數。但現在狀況已經不同；柯林斯一直受到負面新聞困擾，包括其女婿長期在網路宣揚白人種族主義。聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)申報資料顯示，柯林斯從去年以來共計募得740萬元選舉經費。

某些共和黨人士則認為，奧薩夫抨擊川普私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)，可能給柯林斯帶來逆轉勝的機會。

喬州共和黨選舉策略師雷克(Chip Lake)說，奧薩夫本來可望贏得連任選舉，直到最近突然搞錯職務變成在選總統。

雷克說：「找白宮女助理做為吵架對象，並不是競選參議員的選舉策略，這是2028年的試鏡錄影帶(audition tape)。」

另一名共和黨選舉策略師弗斯特(Katie Frost)說，奧薩夫正在踏進格鬥場上的中心圈，準備跟政治史上最厲害反擊高手較量，「這是大膽的一招，且讓我們看看結果如何。」

2017年，當時30歲、沒有公職經驗的紀錄片製作人奧薩夫參選代表亞特蘭大郊區的國會席次特別選舉，引起全國注意。最後選舉結果雖然失敗，奧薩夫卻讓民主黨高層留下深刻印象。奧薩夫後來2020年角逐喬州聯邦參議員勝出，到華府後頗為低調，很少跟媒體交談或捲入是非。

精華 FAQ

  • 報導指出，他一方面在連任選戰中強化對川普的對立形象，另一方面也被部分人士視為在為2028年總統大選累積聲量與測試支持度。

  • 截至6月30日，他本任期選舉募款累計達9800萬元，民調也持續領先共和黨對手柯林斯，民主黨陣營因此對他贏得連任越來越有信心。

  • 共和黨人士認為，他把矛頭對準川普私人助理與白宮高層，容易被包裝成越界挑釁，反而可能讓柯林斯抓到逆轉選情的機會。

喬州 川普 喬治亞州

上一則

欠費丟房 遭HOA聲請法拍屋增加 追討手段更強硬了

下一則

加州前聯邦眾議員史沃威爾涉嫌性侵案 FBI突襲式搜住家

延伸閱讀

華郵預測2028總統人選：共和黨2強競逐 民主黨局勢未明

華郵預測2028總統人選：共和黨2強競逐 民主黨局勢未明
新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚

新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚
佛州州長共和黨初選唐諾斯勝出 11月將對戰民主黨喬里

佛州州長共和黨初選唐諾斯勝出 11月將對戰民主黨喬里
佛州民主黨進步派爆冷擊敗建制派 川普背書3人初選全敗

佛州民主黨進步派爆冷擊敗建制派 川普背書3人初選全敗

熱門新聞

洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

2026-08-17 12:31
阿拉斯加的社區區居民共同享用傳統餐點，讓婚姻生活和社交維持連結。(美聯社)

50歲後夫妻最常吵的不是錢 心理學家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚

2026-08-19 02:00

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...