喬州聯邦參議員奧薩夫連續數月猛批川普 「試水溫」問鼎2028？

民主黨喬治亞州聯邦參議員奧薩夫近來猛批川普總統，某些人認為這是在為問鼎2028年總統大選「試水溫」，(美聯社)

華爾街日報20日報導，民主黨喬治亞州 聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)連續數月猛批川普 總統，某些人認為這是為問鼎2028年總統大選「試水溫」；39歲的奧薩夫目前正在爭取連任，今年2月演說的短片引起網路瘋傳，自由派人士為之振奮，奧薩夫選舉團隊獲得全國各地支持者捐款數百萬，但他的言行也惹惱川普。

奧薩夫周末期間在亞特蘭大批評川普「寧可跟漂亮女助理一起出差也不願認真工作」，結果遭到白宮反駁。今年4月，奧薩夫在一場活動中說，當一般百姓在日常消費面臨價格上漲時，第一家庭財富卻增加數十億，「因為他們是騙子，大家都知道。」

截至6月30日，奧薩夫在這個任期選舉募款累計9800萬元，連任選舉民調持續領先共和黨挑戰者柯林斯(Mike Collins)。

就在奧薩夫與白宮口水戰之際，民主黨陣營對奧薩夫贏得連任愈來愈有信心。

選戰尚未升溫時，華府與喬州 共和黨人都把拿下奧薩夫席次看成首要目標，好讓共和黨在參院維持多數。但現在狀況已經不同；柯林斯一直受到負面新聞困擾，包括其女婿長期在網路宣揚白人種族主義。聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)申報資料顯示，柯林斯從去年以來共計募得740萬元選舉經費。

某些共和黨人士則認為，奧薩夫抨擊川普私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)，可能給柯林斯帶來逆轉勝的機會。

喬州共和黨選舉策略師雷克(Chip Lake)說，奧薩夫本來可望贏得連任選舉，直到最近突然搞錯職務變成在選總統。

雷克說：「找白宮女助理做為吵架對象，並不是競選參議員的選舉策略，這是2028年的試鏡錄影帶(audition tape)。」

另一名共和黨選舉策略師弗斯特(Katie Frost)說，奧薩夫正在踏進格鬥場上的中心圈，準備跟政治史上最厲害反擊高手較量，「這是大膽的一招，且讓我們看看結果如何。」

2017年，當時30歲、沒有公職經驗的紀錄片製作人奧薩夫參選代表亞特蘭大郊區的國會席次特別選舉，引起全國注意。最後選舉結果雖然失敗，奧薩夫卻讓民主黨高層留下深刻印象。奧薩夫後來2020年角逐喬州聯邦參議員勝出，到華府後頗為低調，很少跟媒體交談或捲入是非。