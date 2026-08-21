哈普掀熱議 梅蘭妮亞白宮現身「聽說你們想念我，現在我來了」

從公眾視野消失一個多月的第一夫人梅蘭妮亞（左二）20日在白宮玫瑰園亮相，接受福斯體育與印地賽車捐助的200萬元支票，以資助梅蘭妮亞倡議的「培育未來」獎學金計畫。（美聯社）

據Newsweek報導，第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)20日罕見公開露面，還拿自己長時間未現身的情況開起玩笑。她在白宮 玫瑰園的活動一開始便笑著說，「午安，我聽說你們想念我。現在我來了。」

梅蘭妮亞與川普 總統一同走出白宮，出席「培育未來」(Fostering the Future)計畫宣布活動。此次活動主要介紹她所推動的寄養兒童倡議，以及與IndyCar、Fox Sports、印第安納大學和普渡大學建立的新合作夥伴關係。活動選在本周末於華盛頓特區舉行的「Freedom 250」大獎賽前夕登場。

這也是梅蘭妮亞一個多月來首次參加重大公開活動。此次活動的重點，是為即將離開寄養體系、踏入獨立生活的年輕人，擴大獎學金及其他支持資源。

梅蘭妮亞此次重新出現在公眾視野之際，外界的注意力也正聚焦於川普政治圈內的其他人物，包括白宮助理哈普(Natalie Harp)。喬治亞州民主黨參議員奧薩夫(Jon Ossoff)上周末談及哈普頻繁出現在總統身邊後，她在川普身旁所扮演的角色也受到更多關注。

7月期間，梅蘭妮亞缺席了兩場華盛頓特區的重要活動，包括參議員葛理漢(Lindsey Graham)的葬禮，以及延期舉行的白宮記者協會晚宴，引起關注。

在周四的活動之前，梅蘭妮亞最後一次公開露面是在7月19日。當天，她與川普總統一同前往新澤西州的大都會人壽體育場(MetLife Stadium)，觀看FIFA世界杯決賽。兩人並肩觀看冠軍賽的畫面也被媒體拍攝下來。

此前，她也曾出席川普在國家廣場舉行的「美國250周年致敬」(Salute to America 250)7月4日慶祝活動。

6月，梅蘭妮亞與川普一同出席在白宮南草坪舉行的「UFC Freedom 250」活動。當時，她坐在場邊，與川普家族成員及UFC總裁兼執行長懷特(Dana White)一同觀看比賽。

4月，她曾參加白宮記者協會晚宴，但活動後來因會場外傳出槍聲、引發安全疑慮而提前結束。梅蘭妮亞當時在特勤局人員護送下離開宴會廳，川普及其他高階官員也一同撤離。

此前，美國特勤局曾告訴Newsweek，他們注意到一段與伊朗有關、針對第一夫人的影片。當時，華盛頓與德黑蘭之間的緊張局勢正持續升高。

美國特勤局通訊與媒體關係辦公室首席公共事務專員赫林(Nate Herring)表示，「特勤局知道這段影片的存在，對於任何可能被視為對我們受保護對象構成威脅的內容，我們都會進行調查。」