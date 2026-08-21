密謀炸毀紐約州議會大廈 效忠IS女遭臥底探員逮捕被控罪

一名女子涉嫌密謀炸毀位於奧伯尼的紐約州議會大廈，而遭到逮捕並起訴。(美聯社)

紐約州 一名女子涉嫌效忠「伊斯蘭國」(Islamic State)恐怖組織並密謀炸毀紐約州議會大廈，20日被控多項聯邦恐怖主義罪名。

美聯社報導，根據聯邦調查局(FBI )採員向聯邦法庭提交的宣誓證詞顯示，35歲的鮑伊(Jessica Bowie)約在五年前開始伊斯蘭教，今年5月在網上發文表達對「伊斯蘭國」及恐怖主義的支持，FBI反恐探員開始對她展開監視。

其間多名假扮成「伊斯蘭國」成員的FBI臥底探員與鮑伊接觸，7月16日得悉鮑伊計畫襲擊奧伯尼(Albany)的州議會大樓。

她至少曾向一名臥底探員請教如何製造爆炸裝置，五次前往議會大樓周邊勘查最佳引爆炸彈位置，此外她還觀察州議會大樓的保全措施。

宣誓證詞中附有鮑伊勘查州議會大廈、以及在五金店購買製造炸彈材料的照片。她還計畫購買槍枝彈藥，以便在必要時對警察或保全人員開槍。

19日她與一名臥底探員見面，以為對方能協助她實施攻擊，當時鮑伊身上攜帶一把槍械及一個假爆炸裝置，探員確認她有炸毀州議會大廈的意圖後當場將她逮捕，

鮑伊20日在奧伯尼聯邦地區法院出庭，被下令羈押，等待審訊。

紐約北區聯邦檢察官辦公室助理檢察官薩爾科內(John Sarcone)指出，「這是對民主的攻擊，我們絕不容忍。」FBI 奧伯尼辦事處主管特雷馬羅利(Craig L. Tremaroli)表示，鮑伊不僅計畫殺害議員，更想徹底顛覆政府。

鮑伊曾考慮將奧伯尼市政廳作為攻擊目標，但最終選擇了州議會大廈，而且特別針對州參議員，認為他們制定的法律冒犯了伊斯蘭教。但紐約州議會6月起休會至今，因此不清楚她計畫何時實施攻擊。

州長霍楚辦公室20日發聲明表示，州政府今年初已採取措施，加強對包括議會大樓及州政府各機關的保全，以應對持續上升的政治暴力及針對公職人員的威脅。目前雖沒有立即威脅，但仍繼續與執法部門緊密合作，確保市民及社區安全。