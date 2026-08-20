我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「趙家想錯敵人」陳幸妤：只希望趙建銘當爸爸能多關心小孩

打臉過去的自己？哈利曾說「享受美國生活」梅根憂英國沒隱私

向烏克蘭取經不到1年 美國陸軍新無人機突擊營將退場

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國陸軍官兵5月15日在立陶宛帕布拉德（Pabrade）訓練區參與北約新型反無人...
美國陸軍官兵5月15日在立陶宛帕布拉德（Pabrade）訓練區參與北約新型反無人機技術測試時，聚集在「Beast C-100」系統旁。(路透)

美國陸軍1月為未來戰爭採取重大舉措，在歐洲成立新的無人機突擊營，以掌握運用無人機和地面機器人作戰的技術。然而，這個備受宣傳的單位，如今卻正逐步結束原先被期許的任務。

華爾街日報報導，成立無人機突擊營的構想，是要汲取俄烏戰爭教訓，發展尖端軍事系統和戰術以對抗俄羅斯威脅，也是前陸軍參謀長喬治（Randy George）上將任內重點推動的計畫。喬治、陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）和時任美國陸軍駐歐洲最高指揮官多納休（Chris Donahue）2025年11月曾前往基輔，與烏克蘭無人機指揮官會面。

喬治先前已著手將陸軍步兵旅轉型為機動部隊，部分單位配備偵察及攻擊無人機。但俄烏都有無人機作戰部隊，以及專門從事無人機和機器人戰爭的軍種，喬治認為美國陸軍必須擴大規模、加快腳步。

陸軍2025年11月因此決定成立「戰術無人系統營」（tactical unmanned systems battalion），研究烏克蘭作戰經驗，發展運用無人機和機器人作戰的新概念，並推動可應用於全陸軍的創新。該營少數人員曾低調輪調前往基輔，也在北約訓練區與烏克蘭無人機操作員互動。

儘管該營成立時並未明定無人機突擊任務的結束日期，但一名陸軍官員向華爾街日報表示，該營8月和9月在德國參加大型演習後，將提交研究結果，隨後卸下無人機突擊任務，「重新聚焦於空降步兵營的核心作戰任務」。

華爾街日報指出，喬治4月遭國防部長赫塞斯免職，由與赫塞斯立場高度一致的拉內夫（Christopher LaNeve）上將暫代。結束無人機突擊任務，正是拉內夫推動更廣泛「回歸基本」路線的一部分。

拉內夫2025年曾擔任赫塞斯的高階軍事助理，2月出任陸軍副參謀長，已獲赫塞斯支持出任陸軍參謀長。儘管遭民主、共和兩黨反對，仍不妨礙拉內夫以代理身分推動自己的治軍方向，一系列決策已影響美軍在歐洲的態勢，部分命令也讓他與德里斯科爾產生摩擦。

政府內外批評人士認為，拉內夫一心想要放棄喬治團隊推動的措施，部分現任和前任軍官則認為有必要保留。讓無人機突擊營回歸本務也引發軍事專家批評，他們認為無人機戰爭已改變烏克蘭和中東戰場，此舉將拖慢陸軍提升無人機作戰能力的腳步。

布魯金斯學會國防專家歐漢龍（Michael O'Hanlon）指出，烏克蘭已徹底改變近距離戰鬥，喬治開始理解這一點，「他推動的工作若遭遇任何挫折，都將令人深感遺憾且危險」。

精華 FAQ

  • 陸軍原本希望借鏡俄烏戰爭，快速掌握無人機與地面機器人作戰方式，並將相關經驗轉化為可擴散至全軍的新戰術與新概念。

  • 在完成德國大型演習與研究任務後，該營將提交成果，隨即卸下無人機突擊角色，重新聚焦空降步兵營原本的核心作戰任務。

  • 批評者認為，烏克蘭與中東戰場已證明無人機戰爭改變近距離作戰樣態，若過早縮減相關編制，恐讓美軍提升無人機能力的速度變慢。

俄羅斯 烏克蘭 無人機

上一則

同居才發現男友是巨嬰 調查揭3大地雷 6成美國人後悔搬進另一半家

下一則

阻止黑色素瘤復發或擴散 抗癌疫苗重大突破

延伸閱讀

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅
紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」分析揭關鍵弱點

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」分析揭關鍵弱點
紐時：台打造無人機「地獄景象」期阻中犯台

紐時：台打造無人機「地獄景象」期阻中犯台
美伊戰爭重創美軍死神機隊 至少45架墜毀或遭擊落

美伊戰爭重創美軍死神機隊 至少45架墜毀或遭擊落

熱門新聞

洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

2026-08-17 12:31
一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。示意圖（美聯社）

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

2026-08-14 15:07

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價