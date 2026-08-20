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多當幾年兵換「4天電玩假」美陸軍第3師證實20人簽下去

編譯周辰陽／即時報導
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《俠盜獵車手VI》（GTA 6）將於11月19日發售，美國陸軍針對迫不及待想玩G...
《俠盜獵車手VI》（GTA 6）將於11月19日發售，美國陸軍針對迫不及待想玩GTA新作的官兵祭出獎勵，只要簽約再多服役幾年，就能拿到4天電玩假。(美聯社)

暢銷電玩名作《俠盜獵車手VI》（GTA 6）將於11月19日發售，忠實粉絲無不翹首以待。美國陸軍有單位就針對迫不及待想玩GTA新作的官兵祭出獎勵措施，只要簽約再多服役幾年，就能拿到4天電玩假。

CBS新聞報導，以陸軍為中心、成員包括現役軍人和退伍軍人的熱門社群「U.S. Army WTF! Moments」日前流傳一份備忘錄指出，任何在8月1日至11月14日期間簽署繼續服役合約的士兵，都可獲得4天特別假單，時間與「備受期待的電玩遊戲《俠盜獵車手VI》（GTA 6）發售」同步。

Task & Purpose和Military.com率先驗證這份文件的真實性。第3步兵師發言人湯姆科（Angel Tomko）中校表示，位於喬治亞州史都華堡（Fort Stewart）的該師所屬第9旅工兵營，為鼓勵官兵繼續服役，提供4天假期讓他們在GTA 6發售時遊玩。

符合資格的士兵必須繼續服役至少2年、最多6年。湯姆科在聲明中表示，目前約有130名士兵符合資格，已有20人選擇這項獎勵。她表示：「這個構想是要推出一項獨特的獎勵計畫，結合士兵感興趣的事物。指揮團隊與職涯輔導員合作，希望提高士兵繼續服役的意願。」

這項GTA 6繼續服役獎勵僅針對這一個營，但未來可能擴大。CBS新聞指出，美國陸軍多年來一直使用各種獎勵，以鼓勵士兵入伍或繼續服役，向遊戲玩家示好也並非新策略。2018年，陸軍十多年來首次未能達成招募目標後，募兵人員便開始尋找傳統招募站和電話招募以外的方式，包括前往遊戲展；美國陸軍也成立電競隊伍，以尋找潛在新兵。

精華 FAQ

  • 第3步兵師所屬第9旅工兵營，為鼓勵士兵續服，提供4天特別假，讓符合條件者能在GTA 6發售期間休假遊玩，做法相當罕見。

  • 凡在8月1日至11月14日期間簽署繼續服役合約，並至少再服役2年、最多6年的士兵，都可申請這項獎勵，目前約有130人符合資格。

  • 發言人表示，已有20名士兵選擇接受獎勵並續約。這項措施目前只適用於單一營，但軍方認為若成效良好，未來不排除擴大推行。

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