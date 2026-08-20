謀刺財長長貝森未遂 跨性別者判刑6年1個月

一名跨性別者去年企圖闖國會大廈刺殺貝森特，遭法院判處6年1個月有期徒刑。(美聯社)

參院去年初進行財政部長貝森特 人事案表決時，一名跨性別 者企圖闖國會大廈刺殺貝森特，遭警方當場逮捕，法院18日以密謀刺殺未遂等罪名對其判處6年1個月有期徒刑。

媒體報導，司法部發布聲明說，現年26歲、來自麻州的萊利．英格利許(Riley English)今年3月對持有槍械等罪名認罪。

英格利許自認為是跨性別女性，取名拉利·珍·英格利許(Raleigh Jane English)。

美國聯邦參議院 2025年1月27日舉行貝森特的人事任命案投票，當時英格利許闖入國會大廈時，攜帶一把折疊刀、一個打火機，以及兩個迷你伏特加酒瓶，每個酒瓶都綁著一塊浸泡過酒精性乾洗手液的灰色布料，遭國會警察逮捕。

根據司法部說法，英格利許承認從麻州開車前往華府，打算刺殺獲參院投票確認為財政部長的貝森特。英格利許表示，那一段時間她正飽受心理健康危機和藥物濫用之苦。

公設辯護律師在提交給法院的文件中表示：「關於現任政府推行反跨性別議程的持續新聞報導，成為英格利許恐懼的來源，也讓她再次感受到被拒絕…她產生了一種錯誤的使命感，認為自己必須以某種方式幫助跨性別社群。」

聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)表示：「我的辦公室絕不容許任何企圖恐嚇或傷害公職人員的行為，此舉不但損害我們的民主進程核心，也背離我們所有人仰賴的價值。」

英格利許告訴本案承審法官、華盛頓聯邦地方法官康崔拉斯(Rudolph Contreras)，「我從未想過傷害任何人。我並非政治狂熱者，也不是暴力分子」。

康崔拉斯判處英格利許6年1個月有期徒刑，外加3年獄後監督。英格利許被捕後已遭羈押近20個月，這段時間將計入她的刑期。

康崔拉斯對英格利許說：「你的人生歷經坎坷。希望你迄今為止在獄中取得的進展，能助你走上正途。」

檢方原本向法院求處10年1個月有期徒刑，但康崔拉斯表示，這項刺殺計畫的成功機會「極低、甚至不可能辦到」，指出英格利許帶到國會大廈的裝置似乎無法點燃，且當天抵達國會大廈時，貝森特並不在現場。