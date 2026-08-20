吹哨者指控 常春藤盟校反猶調查未定 川普政府逼和解

吹哨者指控，司法部針對常春藤盟校進行反猶主義調查「預先設定」結果，川普政府甚至在未發現任何違法證據之下要求和解。圖為布朗大學校園。(美聯社)

吹哨者指控，司法部 針對常春藤盟校進行反猶主義調查「預先設定」結果，川普 政府甚至在未發現任何違法證據之下要求和解。

吹哨者指控稱，川普政府加快調查進程，在證據不足以支持違反民權法第六章(Title VI)之下，要求布朗大學和解，而且對大學裡不相干的穆斯林工作人員進行訪談調查，只為誘導受訪者發表言論。第六章禁止種族或國籍歧視。

吹哨者包括至少三名司法部前律師，他們向國會委員會投訴，先前被暫派到衛生部 (HHS) 調查涉嫌違反第六章的醫學院。

吹哨者的指控引發眾議院司法委員會首席民主黨議員拉斯金(Jamie Raskin)出手調查，拉斯金寫信給負責民權司的司法部助理部長迪隆(Harmeet Dhillon)表示，政府目的是騷擾大學教授和管理人員、限制其言論和學術自由，並剝奪已獲准的數億元撥款。他要求政府提供迪隆的訪談記錄，並索取司法部反猶太 調查的相關文件和通信記錄。

吹哨者詳述司法部員工對川普政府處理哈佛、哥倫比亞和布朗大學的調查方式感到吃驚。

衛生部民權辦公室(Office for Civil Rights)副主任丹尼爾．謝(Daniel Shieh)曾解釋，最初計劃用哈佛大學殺雞儆猴，談判破裂後，官員們把矛頭轉向哥大。

調查小組收到的備忘錄以媒體一篇文章為調查依據，舉報人稱，僅憑一篇文章就展開調查非常不尋常。司法部律師進行臨時任務時，注意到衛生部工作人員對醫學院的調查並未找到太多歧視證據，該部門因此決定將調查範圍擴大到所有大學。

衛生部代理總法律顧問凱文尼(Sean Keveney)與司法部律師首次會面中宣稱，調查目標是讓各大學吃上官司，從而讓法院下令要求各校退還衛生部的款項。

這份吹哨者投訴主要內容來自前司法部民權司律師範埃雷姆(Haley Van Erem)，投訴稱丹尼爾．謝承認醫學院並未違反第六章。

哥大、布朗大學各以2.2億元、5000萬元與政府和解，但未承認不當行為。哈佛大學拒絕和解，上周法院撤銷指控該校漠視反猶主義的訴訟。針對吹哨人投訴，三所大學都未回應置評。