吹哨者指控 常春藤盟校反猶調查未定 川普政府逼和解
吹哨者指控，司法部針對常春藤盟校進行反猶主義調查「預先設定」結果，川普政府甚至在未發現任何違法證據之下要求和解。
吹哨者指控稱，川普政府加快調查進程，在證據不足以支持違反民權法第六章(Title VI)之下，要求布朗大學和解，而且對大學裡不相干的穆斯林工作人員進行訪談調查，只為誘導受訪者發表言論。第六章禁止種族或國籍歧視。
吹哨者包括至少三名司法部前律師，他們向國會委員會投訴，先前被暫派到衛生部 (HHS) 調查涉嫌違反第六章的醫學院。
吹哨者的指控引發眾議院司法委員會首席民主黨議員拉斯金(Jamie Raskin)出手調查，拉斯金寫信給負責民權司的司法部助理部長迪隆(Harmeet Dhillon)表示，政府目的是騷擾大學教授和管理人員、限制其言論和學術自由，並剝奪已獲准的數億元撥款。他要求政府提供迪隆的訪談記錄，並索取司法部反猶太調查的相關文件和通信記錄。
吹哨者詳述司法部員工對川普政府處理哈佛、哥倫比亞和布朗大學的調查方式感到吃驚。
衛生部民權辦公室(Office for Civil Rights)副主任丹尼爾．謝(Daniel Shieh)曾解釋，最初計劃用哈佛大學殺雞儆猴，談判破裂後，官員們把矛頭轉向哥大。
調查小組收到的備忘錄以媒體一篇文章為調查依據，舉報人稱，僅憑一篇文章就展開調查非常不尋常。司法部律師進行臨時任務時，注意到衛生部工作人員對醫學院的調查並未找到太多歧視證據，該部門因此決定將調查範圍擴大到所有大學。
衛生部代理總法律顧問凱文尼(Sean Keveney)與司法部律師首次會面中宣稱，調查目標是讓各大學吃上官司，從而讓法院下令要求各校退還衛生部的款項。
這份吹哨者投訴主要內容來自前司法部民權司律師範埃雷姆(Haley Van Erem)，投訴稱丹尼爾．謝承認醫學院並未違反第六章。
哥大、布朗大學各以2.2億元、5000萬元與政府和解，但未承認不當行為。哈佛大學拒絕和解，上周法院撤銷指控該校漠視反猶主義的訴訟。針對吹哨人投訴，三所大學都未回應置評。
吹哨者稱司法部對常春藤盟校的反猶調查早已預設結論，在未找到足以證明違反第6章的證據前，就加速施壓學校和解，程序與目的都備受質疑。 投訴指出，調查曾訪談與案件無關的穆斯林工作人員，疑似為誘導言論；此外，部分調查僅以1篇媒體文章作為依據，顯得證據基礎過於薄弱。 眾院司法委員會民主黨議員拉斯金已要求司法部交出訪談紀錄與通信文件；哥大與布朗已和解、哈佛則拒絕和解，但3校都未對吹哨者投訴回應。
精華 FAQ
吹哨者稱司法部對常春藤盟校的反猶調查早已預設結論，在未找到足以證明違反第6章的證據前，就加速施壓學校和解，程序與目的都備受質疑。
投訴指出，調查曾訪談與案件無關的穆斯林工作人員，疑似為誘導言論；此外，部分調查僅以1篇媒體文章作為依據，顯得證據基礎過於薄弱。
眾院司法委員會民主黨議員拉斯金已要求司法部交出訪談紀錄與通信文件；哥大與布朗已和解、哈佛則拒絕和解，但3校都未對吹哨者投訴回應。
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