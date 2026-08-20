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盜賣受贈遺體器官 哈佛5300萬元和解 設助學金「紀念大體捐贈者」

編譯彭馨儀／綜合報導
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哈佛大學同意支付5300萬元，以和解因非法竊盜及販賣捐贈給醫學院用於科學研究的大...
哈佛大學同意支付5300萬元，以和解因非法竊盜及販賣捐贈給醫學院用於科學研究的大體而引發的民事訴訟。(美聯社)

哈佛大學同意支付5300萬元，以和解因非法竊盜及販賣捐贈給醫學院用於科學研究的大體而引發的民事訴訟。

衛報(The Guardian)報導，58歲的洛奇(Cedric Lodge)曾任哈佛醫學院太平間主管長達28年，去年5月認罪參與全國性竊盜及販賣器官後，於12月被判處8年監禁。檢方稱，洛奇涉及竊盜及販賣2018年至2020年3月期間捐贈給哈佛的大體器官、皮膚、大腦及解剖後的頭部。洛奇65歲妻子丹妮絲(Denise Lodge)也因參與黑市交易，被判處12個月零1天監禁。

司法部聲明指出，洛奇「在未告知其雇主、捐贈者或捐贈者家屬的情況下，擅自取走大體」，並運回位於新罕布夏州戈夫斯敦(Goffstown)家中寄送給其他州買家。聲明指出，「洛奇夫婦盜竊並出售的大體從波士頓太平間運往麻州塞勒姆(Salem)、新罕布夏州與賓州等地。許多自洛奇處購得的大體都被轉售牟利，」其餘多名被告亦已認罪被判刑。

作為和解協議的一部分，哈佛醫學院將透過線上研討會向原告家屬發表聲明，並概述解剖大體捐贈計畫(Anatomical Gift Program)的改進措施。該校還將從2027-28學年開始設立一項年度醫學生助學金，校方表示此舉旨在「感謝並紀念我們所有的大體捐贈者」。

受影響家屬自2023年夏季洛奇被起訴後開始對哈佛提告，指控疏忽、違反信託義務和造成精神痛苦。當時，哈佛醫學院院長戴利(George Daley)與主管霍德特(Edward Hundert)曾以「可惡的背叛」(An abhorrent betrayal)為標題發表公告，稱洛奇行為「道德上應受譴責」。

負責醫學教育的主管伯納德．張(Bernard S Chang)，在17日發給哈佛醫學院與哈佛牙科醫學院附屬機構的電子郵件中再次向捐贈者致意，慰問家屬，「和解協議將使哈佛大學與原告避免曠日持久的訴訟。」

精華 FAQ

  • 因為前哈佛醫學院太平間主管洛奇涉竊盜並販賣捐贈大體器官，引發家屬提告。哈佛同意以5300萬元和解，避免訴訟持續拖延。

  • 檢方指控他們在未告知雇主、捐贈者或家屬下，擅自取走大體器官、皮膚、大腦與頭部，並運往多州買家轉售牟利，相關案件已有多人認罪。

  • 哈佛醫學院須向原告家屬舉行線上說明，交代解剖大體捐贈計畫改進措施，並自2027-28學年起設立年度醫學生助學金，紀念捐贈者。

遺體 哈佛大學 司法部

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