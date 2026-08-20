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華人洗錢組織為墨國販毒集團2年內洗錢逾9200萬元 1男判刑15年

記者胡玉立／綜合報導
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華人組織為墨國販毒集團洗錢9200萬元，涉案華男信差判刑15年。圖為當局查獲的現...
華人組織為墨國販毒集團洗錢9200萬元，涉案華男信差判刑15年。圖為當局查獲的現金和槍枝。(司法部照片)

現年31歲的中國公民盧建飛(Jianfei Lu，音譯)因為參與中國洗錢組織，18日被北卡州聯邦地區法官羅德里格斯(Susan C. Rodriguez)判處15年徒刑，並且勒令沒收2500萬元。司法部發布新聞稿指出，該中國洗錢組織在不到兩年內洗錢逾9200萬元，其中包括透過墨西哥等主要途徑向美國進口和分銷毒品所得的收益；盧建飛是該組織重要信差。

法庭文件顯示，盧建飛從美國毒販收取毒品交易所得，然後使用真實和虛假身分，將這些錢存入該中國洗錢組織其他成員註冊的空殼公司銀行帳戶；盧建飛親自收取並存入的非法現金超過2000萬元。他還擔任中國洗錢組織經理，直接與美國境內毒販協調，派遣其他信差進行大宗現金的收取和存款。他也為信差們弄到偽造駕照，用於在美國各大銀行存入非法資金。

司法部指出，盧建飛在2025年7月承認犯下一項洗錢共謀罪名，兩項洗錢以掩蓋非法所得的性質地點來源、所有權和控制權的罪名，兩項涉及逾1萬元犯罪所得的貨幣交易罪名。盧建飛認罪時承認，他實際知曉並參與了2500萬元至6500萬元非法資金洗錢活動，他也知道這些資金包括販毒所得。

警方從一個利用該洗錢網絡進行洗錢服務的販毒組織手中，繳獲約67萬元現金和12枝槍。

司法部刑事司助理司法部長杜瓦(A. Tysen Duva)表示，「中國洗錢網絡已成為墨西哥販毒集團的重要助力；單單這次起訴所搗毀的犯罪組織，就在不到兩年內洗錢逾9000萬元。這樣的新興犯罪活動如今已變得非常複雜，對美國構成巨大威脅。」

北卡州西區聯邦檢察官弗格森(Russ Ferguson)表示，要消除販毒集團，就必須重點打擊為販毒集團提供資金的洗錢網絡，這是他辦公室的首要任務。

美國緝毒局亞特蘭大分局負責人鄭再（Jae W. Chung，音譯）表示：「今天的判決重申一個重要原則：犯罪組織無法在無法獲得利潤的情況下運作。」此案的最初起訴書列有六名被告，盧建飛是第一名被判刑的被告。

精華 FAQ

  • 他因參與中國洗錢組織，犯下洗錢共謀、掩蓋非法所得來源與控制權等洗錢罪，並涉及犯罪所得貨幣交易，最終被北卡州聯邦法院判處15年徒刑。

  • 司法部指出，該中國洗錢組織在不到2年內洗錢超過9200萬元，金流主要來自透過墨西哥等管道進入美國的毒品販運收益，規模相當龐大。

  • 他不僅收取毒販的現金並存入空殼公司帳戶，還擔任經理協調美國境內毒販與其他信差，並替同夥取得偽造駕照以便在銀行存款。

墨西哥 司法部 洗錢

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