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財政部每周回購10至30年期公債增至40億 「杯水車薪」

編譯莊瑞萌／綜合報導
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美國國債突破40兆元大關，財長貝森特宣布將加強回購債券。(路透)
美國國債突破40兆元大關，財長貝森特宣布將加強回購債券。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：財政部將10至30年期公債每周回購規模加倍至至少40億元。
  • 重點二：因30年期殖利率飆至5.34%高點，財政部急出手穩定債市。
  • 重點三：市場認為回購金額相對龐大債市仍屬杯水車薪，難改赤字壓力。

財政部19日宣布加倍回購長期公債規模，以遏止近期債券殖利率飆升。30年期公債殖利率18日一度觸及5.34%的19年高點，引發市場不安。財政部將10至30年期公債的每周買回規模從20億元提高至至少40億元，即日起至11月4日實施。

路透報導，在30年期公債殖利率因大規模拋售而飆升至2007年以來最高點後，財政部隨即宣布將長期債務回購規模加倍。較高的債券殖利率會推高借貸成本，對家庭、企業、金融市場及聯邦預算均造成壓力，美國政府債務總額19日突破40兆元大關。

花旗銀行主管戈特蘭德(Dan Gottlander)表示，「這顯然不會改變赤字。如果你要回購長債，還是需要發行債券。他們可能會發行更多短期國庫券，或在5至10年期區間發行債券。」

財政部將把10至30年期公債的回購規模加倍，每檔操作至少40億元，此舉是將先前計畫的20億元回購規模進一步提高，適用10至20年期與20至30年期區間，自9月9日起至11月4日生效。儘管18日已依計畫進行20億元的20年期與30年期債券回購，殖利率仍在當日上升。30年期殖利率18日曾觸及5.34%的19年高點，隨後回跌。

市場分析師表示，財政部的行動反映出，他們對債市壓力可能變得更為棘手一事保持高度警覺，這是本月第二次財政部長貝森特(Scott Bessent)出手試圖反制市場波動。8月1日，他曾與日本聯手進行貨幣市場干預，以逆轉日圓兌美元匯率跌至40年低點的頹勢。傑富瑞(Jefferies)紐約首席美國經濟學者西蒙斯(Thomas Simons)表示，這次宣布意外回購顛覆了財政部過去一貫「規律且可預期」債務發行的傳統，他補充說，感覺像是「倉促決策」。

相較17日32.2兆元的公債市場以及截至7月31日約5.5兆元的20年期與30年期流通債券，這次增加的20億元只是杯水車薪，未到期的2至10年期國庫券總額為16.2兆元。

美國國債突破40兆元大關，財長貝森特宣布將加強回購債券。(美聯社)
美國國債突破40兆元大關，財長貝森特宣布將加強回購債券。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主要是為了遏止近期長期公債殖利率急升，尤其30年期殖利率一度衝上5.34%的19年高點，顯示市場對長債拋售壓力加劇，財政部因此加碼介入穩定市場。

  • 財政部把10至30年期公債每周買回規模從20億元提高到至少40億元，適用10至20年期與20至30年期區間，並自9月9日起至11月4日實施。

  • 因為相較於32.2兆元的整體公債市場與約5.5兆元的20年期、30年期流通債券，額外增加的20億元規模太小，難以改變赤字、借貸成本與長債拋售壓力。

殖利率 財政部 債券

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