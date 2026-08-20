財政部每周回購10至30年期公債增至40億 「杯水車薪」

美國國債突破40兆元大關，財長貝森特宣布將加強回購債券。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 財政部將10至30年期公債每周回購規模加倍至至少40億元。

財政部將10至30年期公債每周回購規模加倍至至少40億元。 重點二： 因30年期殖利率飆至5.34%高點，財政部急出手穩定債市。

因30年期殖利率飆至5.34%高點，財政部急出手穩定債市。 重點三：市場認為回購金額相對龐大債市仍屬杯水車薪，難改赤字壓力。

財政部 19日宣布加倍回購長期公債規模，以遏止近期債券殖利率 飆升。30年期公債殖利率18日一度觸及5.34%的19年高點，引發市場不安。財政部將10至30年期公債的每周買回規模從20億元提高至至少40億元，即日起至11月4日實施。

路透報導，在30年期公債殖利率因大規模拋售而飆升至2007年以來最高點後，財政部隨即宣布將長期債務回購規模加倍。較高的債券殖利率會推高借貸成本，對家庭、企業、金融市場及聯邦預算均造成壓力，美國政府債務總額19日突破40兆元大關。

花旗銀行主管戈特蘭德(Dan Gottlander)表示，「這顯然不會改變赤字。如果你要回購長債，還是需要發行債券。他們可能會發行更多短期國庫券，或在5至10年期區間發行債券。」

財政部將把10至30年期公債的回購規模加倍，每檔操作至少40億元，此舉是將先前計畫的20億元回購規模進一步提高，適用10至20年期與20至30年期區間，自9月9日起至11月4日生效。儘管18日已依計畫進行20億元的20年期與30年期債券回購，殖利率仍在當日上升。30年期殖利率18日曾觸及5.34%的19年高點，隨後回跌。

市場分析師表示，財政部的行動反映出，他們對債市壓力可能變得更為棘手一事保持高度警覺，這是本月第二次財政部長貝森特(Scott Bessent)出手試圖反制市場波動。8月1日，他曾與日本聯手進行貨幣市場干預，以逆轉日圓兌美元匯率跌至40年低點的頹勢。傑富瑞(Jefferies)紐約首席美國經濟學者西蒙斯(Thomas Simons)表示，這次宣布意外回購顛覆了財政部過去一貫「規律且可預期」債務發行的傳統，他補充說，感覺像是「倉促決策」。

相較17日32.2兆元的公債市場以及截至7月31日約5.5兆元的20年期與30年期流通債券，這次增加的20億元只是杯水車薪，未到期的2至10年期國庫券總額為16.2兆元。

美國國債突破40兆元大關，財長貝森特宣布將加強回購債券。(美聯社)