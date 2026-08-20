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最低時薪25元？ 恐衝擊500萬工作機會 「陽光地帶」州最嚴重

記者顏伶如／綜合報導
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聯邦最低工資若調到25元，將衝擊500萬個工作崗位。圖為快餐店後廚工作的員工。(...
聯邦最低工資若調到25元，將衝擊500萬個工作崗位。圖為快餐店後廚工作的員工。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民主黨提案將聯邦最低工資調高至25元時薪。
  • 重點二：研究估計此舉恐削減全國500萬個工作機會。
  • 重點三：德州、佛州等陽光地帶州失業衝擊將最嚴重。

紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等民主黨國會議員今春提出「全民生活工資法案」(Living Wage For All Act)，旨在將2009年以來不曾調整的聯邦最低工資7.25元時薪調高到25元，以因應長年累積的通膨與生活成本危機。福斯數位新聞(Fox News Digital)19日報導，學者指出，聯邦最低工資一口氣調到時薪25元將衝擊全國500萬個工作機會，德州、佛羅里達州以及其他「陽光地帶」(Sunbelt)幾州失業恐最嚴重。

根據提案內容，2031年之前大型雇主的聯邦最低工資門檻要調高到每小時25元，小型企業則必須在2038年之前達標；取消聯邦小費抵免(federal tip credit)制度，拿小費的員工的直接現金工資必須調高到時薪25元。

保守派非營利智庫「就業政策研究中心」(Employment Policies Institute)研究主任蕾貝卡‧派克斯頓(Rebekah Paxton)受訪時說，強制規定聯邦最低工資25元時薪將是「就業殺手」。

根據「就業政策研究中心」估計，「全民生活工資法案」政策將在全國造成500萬個工作崗位削減，德州、賓州、喬治亞州、北卡羅來納州、佛州等地工作大量流失。

派克斯頓說，25元最低時薪影響最重的包括德州、賓州、佛州、俄亥俄州、田納西州等，這些州擁有龐大勞動力，但目前遵循聯邦最低工資7.25元時薪，新規的要求是目前最低工資三倍以上。

她表示，最低工資如果要提高一倍或兩倍，企業勞工成本則是增加兩倍或三倍，某些企業可能透過提高價格來吸收人力成本，但從經濟學家、企業雇主及勞工本身實際經驗看到的狀況是，如此作法不一定有效。她說，這意味著企業將不得不裁撤工作崗位並減少員工工作時數。

根據「就業政策研究中心」估計，全國流失的500萬個工作當中，超過三分之一集中在餐廳與餐旅業，其中包括120萬名小費員工。

長期主張聯邦薪資25元的勞工薪資倡議組織「公平工資」(One Fair Wage)主席賈亞拉曼(Saru Jayaraman)表示，這個議題讓來自所有政治光譜的選民都動起來，許多讓「美國再次偉大」(MAGA)陣營選民對25元工資感到振奮。

賈亞拉曼指出，許多毫無政治傾向的民眾紛紛表示並不在乎哪一黨，只關心能否養活家人以及誰能落實政策。

精華 FAQ

  • 法案目標是把聯邦最低工資從7.25元大幅提高到25元時薪，大型雇主須在2031年前達標，小型企業則要延至2038年前完成調整。

  • 報導引述研究指出，德州、佛州、賓州、喬治亞州、北卡羅來納州等州衝擊較大，其中德州、佛州等「陽光地帶」州因低薪勞工多，失業風險特別高。

  • 批評者認為企業的人力成本會大增，部分業者即使提高售價也難完全吸收，最後可能透過裁員、縮減工時因應，尤其餐廳與餐旅業及小費員工受影響最大。

佛羅里達州 歐凱秀 紐約州

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