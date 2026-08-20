CDC：新冠感染病例上升 無1州倖免 但重症仍罕見

CDC報告，全美幾乎每個州的新冠感染病例都在增加，圖為賓州兒童接種新冠疫苗。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： CDC分析顯示，全美各州新冠感染病例都在上升。

CDC分析顯示，全美各州新冠感染病例都在上升。 重點二： 重症與急診就診仍很低，重症病例依然罕見。

重症與急診就診仍很低，重症病例依然罕見。 重點三：南西部州活躍度較高，但污水病毒量多屬低級別。

聯邦疾病防治中心 (CDC )最新的感染趨勢顯示，全美各州的新冠感染病例正呈上升趨勢，無一個州可以倖免，差別在於上升速度的快慢。

Nexstar等媒體報導，隸屬於CDC的「預測與疫情 分析中心」(CFA)及國家免疫與呼吸疾病控制中心(NCIRD)在7月14日至8月11日期間，根據實時傳播指數(Effective Reproduction Number)分析而得出的Rt值，結果發現全美各州的新冠病例呈上升趨勢。

CDC報告，全美幾乎每個州的新冠感染病例都在增加，圖為輝瑞藥廠的新冠疫苗。(路透)

Rt值是衡量社區疾病傳播的指標，有助於快速評估感染人數是增加還是減少。此指標有助於公共衛生人員做好準備及應對。這個數值隨時間而變化，大於1的機率即表明疫情正在增長及擴大；等於1即疫情保持穩定；小於1則說明疫情逐漸受到控制。

儘管新冠感染呈上升趨勢，但CDC重申，因感染新冠而造成重症病例仍屬非常罕見，與新冠病毒相關的急症就診量仍然「非常低」。

CDC在官網表示，CFA及NCIRD主要是透過檢測廢水，從而發現在社區內是否有新冠病毒蔓延，「甚至可以找到那些感覺完全健康，感染了病毒而不自知的人」。

在分析了數據之後，發現有兩個州出現病毒活動升高的跡象。夏威夷州和密西西比州目前都被列為新冠病毒活動程度「中等」，不過密西西比州的廢水監測數據有限。此外，南部及西部地區的病毒活躍程度最高，包括阿拉巴馬、阿拉斯加、加州、佛州、喬州、俄勒岡、內華達、德州及華盛頓州。

CDC報告，全美幾乎每個州的新冠感染病例都在增加，圖為佛州藥房為民眾注射新冠疫苗。(美聯社)

但值得留意的是，儘管病毒活躍程度最高，但汙水中新冠病毒含量均為「低」，而其他各州則被列為「極低」，因此民眾毋須擔心。

與此同時，CDC也追蹤另外兩種呼吸道病毒，即流感病毒與呼吸道合胞病毒(RSV)的水平。透過廢水檢測，這兩種病毒在汙水中的出現頻率低於新冠病毒。

目前流行的新冠病毒為XFG變種，CDC針對這個變種病毒的疫苗，預計將於秋季開始上市，民眾可以接種。

CDC在官網表示，疫情趨勢僅指示方向，並不反映實際的疾病情況，還應結合其他監測指標，包括急診就診占比，才可以掌握更全面的資訊。

CDC報告，全美幾乎每個州的新冠感染病例都在增加，圖為莫德納藥廠的新冠疫苗。(路透)