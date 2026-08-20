黑色素瘤具侵略性 易擴散至其他器官 日曬燈增罹癌率

黑色素瘤是致死率最高的皮膚癌之一。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黑色素瘤具高度侵略性，較易擴散至淋巴結與遠端器官。

黑色素瘤具高度侵略性，較易擴散至淋巴結與遠端器官。 重點二： 紫外線、日曬燈與日曬床都會增加黑色素瘤罹患風險。

紫外線、日曬燈與日曬床都會增加黑色素瘤罹患風險。 重點三：及早辨識ABCDEs徵兆並治療，可提升黑色素瘤存活率。

美國癌症 協會(American Cancer Society)統計，美國每年約有10萬人確診黑色素瘤，約8000人死亡。德州 大學(University of Texas)安德森癌症中心的黑色素瘤內科主任戴維斯(Michael Davies)指出，黑色素瘤具有「非常侵略性的行為與生物特性」，較一般鱗狀細胞癌及基底細胞癌更容易擴散至其他器官。

紐約時報報導，黑色素瘤(melanoma)是致死率最高的皮膚癌之一，通常源自製造皮膚色素的黑色素細胞，好發於頭皮、臉部、手臂、背部及腿部等長期曝曬陽光的部位，但也可能出現在未曝曬的地方。

較罕見的肢端黑痣型黑色素瘤(acral lentiginous melanoma)則多出現在手掌、腳掌、手指、腳趾及甲床，在非白人族群病例中占比超過半數；「雷鬼傳奇」歌手巴布馬利(Bob Marley)便死於此類型，此症初期容易被誤認為瘀傷。

專家提醒，紫外線是重要的風險因子，日曬燈與日曬床更會增加罹癌機率。

美國癌症協會資深副總裁與腫瘤 內科醫師香緹·西凡德蘭(Shanthi Sivendran)強調，「無論膚色如何，任何人都可能罹患黑色素瘤」。

若有家族病史、免疫力較弱的人，罹病風險也偏高，且黑色素瘤並不是只會出現在老年人身上。

醫師建議民眾定期檢查全身皮膚，熟悉痣及皮膚原本的樣貌，尤其注意背部等不易觀察的部位。可依「ABCDEs」的原則辨識可疑的痣，包括形狀不對稱(asymmetry)、邊緣不規則(border)、顏色不均(color)、直徑(diameter)超過6毫米，以及痣的變化(evolving)。

醫師指出，黑色素瘤的治療效果與發現時機高度相關。

早期的黑色素瘤通常可透過手術切除，並檢查附近淋巴結；但若癌細胞已擴散至淋巴結或遠端器官，五年存活率將明顯下降。

不過，近年的免疫療法及標靶治療已改善晚期患者的存活與生活品質。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)今年2月首度核准腫瘤浸潤淋巴球(tumor-infiltrating lymphocytes)療法，用於治療對其他療法無效的黑色素瘤患者；此外，依患者腫瘤基因特徵量身打造的疫苗，也已進行到臨床試驗後期了。

長期曝曬日光被懷疑是黑色素瘤的誘發因，長期曝曬陽光部位應使用防曬霜。(美聯社)