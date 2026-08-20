我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

黑色素瘤具侵略性 易擴散至其他器官 日曬燈增罹癌率

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黑色素瘤是致死率最高的皮膚癌之一。(美聯社)
黑色素瘤是致死率最高的皮膚癌之一。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黑色素瘤具高度侵略性，較易擴散至淋巴結與遠端器官。
  • 重點二：紫外線、日曬燈與日曬床都會增加黑色素瘤罹患風險。
  • 重點三：及早辨識ABCDEs徵兆並治療，可提升黑色素瘤存活率。

美國癌症協會(American Cancer Society)統計，美國每年約有10萬人確診黑色素瘤，約8000人死亡。德州大學(University of Texas)安德森癌症中心的黑色素瘤內科主任戴維斯(Michael Davies)指出，黑色素瘤具有「非常侵略性的行為與生物特性」，較一般鱗狀細胞癌及基底細胞癌更容易擴散至其他器官。

紐約時報報導，黑色素瘤(melanoma)是致死率最高的皮膚癌之一，通常源自製造皮膚色素的黑色素細胞，好發於頭皮、臉部、手臂、背部及腿部等長期曝曬陽光的部位，但也可能出現在未曝曬的地方。

較罕見的肢端黑痣型黑色素瘤(acral lentiginous melanoma)則多出現在手掌、腳掌、手指、腳趾及甲床，在非白人族群病例中占比超過半數；「雷鬼傳奇」歌手巴布馬利(Bob Marley)便死於此類型，此症初期容易被誤認為瘀傷。

專家提醒，紫外線是重要的風險因子，日曬燈與日曬床更會增加罹癌機率。

美國癌症協會資深副總裁與腫瘤內科醫師香緹·西凡德蘭(Shanthi Sivendran)強調，「無論膚色如何，任何人都可能罹患黑色素瘤」。

若有家族病史、免疫力較弱的人，罹病風險也偏高，且黑色素瘤並不是只會出現在老年人身上。

醫師建議民眾定期檢查全身皮膚，熟悉痣及皮膚原本的樣貌，尤其注意背部等不易觀察的部位。可依「ABCDEs」的原則辨識可疑的痣，包括形狀不對稱(asymmetry)、邊緣不規則(border)、顏色不均(color)、直徑(diameter)超過6毫米，以及痣的變化(evolving)。

醫師指出，黑色素瘤的治療效果與發現時機高度相關。

早期的黑色素瘤通常可透過手術切除，並檢查附近淋巴結；但若癌細胞已擴散至淋巴結或遠端器官，五年存活率將明顯下降。

不過，近年的免疫療法及標靶治療已改善晚期患者的存活與生活品質。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)今年2月首度核准腫瘤浸潤淋巴球(tumor-infiltrating lymphocytes)療法，用於治療對其他療法無效的黑色素瘤患者；此外，依患者腫瘤基因特徵量身打造的疫苗，也已進行到臨床試驗後期了。

長期曝曬日光被懷疑是黑色素瘤的誘發因，長期曝曬陽光部位應使用防曬霜。(美聯社)
長期曝曬日光被懷疑是黑色素瘤的誘發因，長期曝曬陽光部位應使用防曬霜。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為它具有高度侵略性，較一般鱗狀細胞癌與基底細胞癌更容易擴散到淋巴結或遠端器官，若發現太晚，五年存活率會明顯下降。

  • 醫師建議依ABCDEs原則觀察痣的變化，包括不對稱、邊緣不規則、顏色不均、直徑超過6毫米，以及外觀持續改變，發現異常應盡快就醫。

  • 早期多可手術切除，晚期則可搭配免疫療法與標靶治療；FDA今年2月也首度核准腫瘤浸潤淋巴球療法，另有個人化疫苗進入後期臨床試驗。

德州 癌症 腫瘤

上一則

新藥最高減重28% 藥廠開發新療法 減重藥副作用有解？

下一則

最低時薪25元？ 恐衝擊500萬工作機會 「陽光地帶」州最嚴重

延伸閱讀

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%
預防大腸癌 不能只靠糞便潛血篩檢 得加做「這檢查」

預防大腸癌 不能只靠糞便潛血篩檢 得加做「這檢查」
突發癲癇恐是腦瘤警訊 奇美醫引進口服雙標靶 降低低階膠質瘤惡化風險

突發癲癇恐是腦瘤警訊 奇美醫引進口服雙標靶 降低低階膠質瘤惡化風險
癌症指數正常也中招 50歲女不菸不咳罹肺癌 醫揭「救命關鍵」

癌症指數正常也中招 50歲女不菸不咳罹肺癌 醫揭「救命關鍵」

熱門新聞

洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

2026-08-17 12:31
一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。示意圖（美聯社）

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

2026-08-14 15:07

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價