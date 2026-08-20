新藥最高減重28% 藥廠開發新療法 減重藥副作用有解？

藥廠正加速研發新一代減重藥物，聚焦於改善現有療法常見的腸胃副作用。圖為患者自行注射瘦瘦針。(路透)

風靡全球的減重 藥物，例如禮來(Eli Lilly)的猛健樂(Mounjaro)和諾和諾德(Novo Nordisk)的週纖達(Wegovy)，雖協助數百萬人減重，卻有許多患者出現惡心、嘔吐、便祕 及腹瀉等腸胃副作用。藥廠正加速開發新一代療法，希望兼顧減重效果、降低副作用並維持肌肉量。

金融時報報導，新一代減重藥的研發重點之一是胰澱素(amylin)。這種激素由胰臟分泌，作用於大腦不同區域，讓人進食時更快產生飽足感。

丹麥Zealand Pharma與羅氏(Roche)合作開發的petrelintide就是這類藥物。中期試驗顯示，患者治療42周後，體重平均減輕10.7%，副作用與安慰劑組接近；即使使用最高劑量，也沒有嘔吐案例，而且沒有人因為腸胃問題停藥。

不過，現有藥物最高減輕25%的體重，petrelintide的效果相對較低。結果公布後Zealand Pharma股價重挫三分之一。但兩家公司仍將petrelintide推進到第3期試驗。

諾和諾德開發的CagriSema，結合胰澱素與GLP-1兩條作用路徑，試驗顯示患者體重平均減輕22.7%，該公司去年12月已向美國食品藥物管理局(FDA)提出核准申請。諾和諾德同時開發amycretin的口服與注射劑型；去年公布的試驗結果顯示，最高注射劑量組平均減重24.3%。

禮來新藥retatrutide以最高劑量治療80周後，患者平均減重28%，創減重藥試驗迄今最高紀錄，但有11%患者因副作用退出試驗。