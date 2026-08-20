我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

新藥最高減重28% 藥廠開發新療法 減重藥副作用有解？

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藥廠正加速研發新一代減重藥物，聚焦於改善現有療法常見的腸胃副作用。圖為患者自行注...
藥廠正加速研發新一代減重藥物，聚焦於改善現有療法常見的腸胃副作用。圖為患者自行注射瘦瘦針。(路透)

風靡全球的減重藥物，例如禮來(Eli Lilly)的猛健樂(Mounjaro)和諾和諾德(Novo Nordisk)的週纖達(Wegovy)，雖協助數百萬人減重，卻有許多患者出現惡心、嘔吐、便祕及腹瀉等腸胃副作用。藥廠正加速開發新一代療法，希望兼顧減重效果、降低副作用並維持肌肉量。

金融時報報導，新一代減重藥的研發重點之一是胰澱素(amylin)。這種激素由胰臟分泌，作用於大腦不同區域，讓人進食時更快產生飽足感。

丹麥Zealand Pharma與羅氏(Roche)合作開發的petrelintide就是這類藥物。中期試驗顯示，患者治療42周後，體重平均減輕10.7%，副作用與安慰劑組接近；即使使用最高劑量，也沒有嘔吐案例，而且沒有人因為腸胃問題停藥。

不過，現有藥物最高減輕25%的體重，petrelintide的效果相對較低。結果公布後Zealand Pharma股價重挫三分之一。但兩家公司仍將petrelintide推進到第3期試驗。

諾和諾德開發的CagriSema，結合胰澱素與GLP-1兩條作用路徑，試驗顯示患者體重平均減輕22.7%，該公司去年12月已向美國食品藥物管理局(FDA)提出核准申請。諾和諾德同時開發amycretin的口服與注射劑型；去年公布的試驗結果顯示，最高注射劑量組平均減重24.3%。

禮來新藥retatrutide以最高劑量治療80周後，患者平均減重28%，創減重藥試驗迄今最高紀錄，但有11%患者因副作用退出試驗。

精華 FAQ

  • 因為胰澱素可作用於大腦不同區域，讓人進食時更快產生飽足感，藥廠希望藉此達到減重效果，同時降低現有GLP-1類藥物常見的腸胃不適。

  • 中期試驗顯示，患者治療42周後平均減重10.7%，副作用與安慰劑組接近；即使使用最高劑量，也沒有嘔吐案例，且沒有人因腸胃問題停藥。

  • 禮來的retatrutide在最高劑量、治療80周後，患者平均減重28%，創下試驗迄今最高紀錄，但也有11%患者因副作用退出，顯示效果與耐受性仍需平衡。

減重 便祕

上一則

吹哨者指控 常春藤盟校反猶調查未定 川普政府逼和解

下一則

黑色素瘤具侵略性 易擴散至其他器官 日曬燈增罹癌率

延伸閱讀

GLP-1減重藥市場大 好市多搶攻

GLP-1減重藥市場大 好市多搶攻
打瘦瘦針控血糖、降體重… 水喝夠才能防副作用

打瘦瘦針控血糖、降體重… 水喝夠才能防副作用
想靠手術快速減重？醫揭術前把關 胃鏡、心肺功能、精神評估不能少

想靠手術快速減重？醫揭術前把關 胃鏡、心肺功能、精神評估不能少
癌症化療可以吃褐藻醣膠嗎？褐抑定 OliFuco® 怎麼選、怎麼吃一次看懂

癌症化療可以吃褐藻醣膠嗎？褐抑定 OliFuco® 怎麼選、怎麼吃一次看懂

熱門新聞

洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

2026-08-17 12:31
一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。示意圖（美聯社）

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

2026-08-14 15:07

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價