新藥最高減重28% 藥廠開發新療法 減重藥副作用有解？
風靡全球的減重藥物，例如禮來(Eli Lilly)的猛健樂(Mounjaro)和諾和諾德(Novo Nordisk)的週纖達(Wegovy)，雖協助數百萬人減重，卻有許多患者出現惡心、嘔吐、便祕及腹瀉等腸胃副作用。藥廠正加速開發新一代療法，希望兼顧減重效果、降低副作用並維持肌肉量。
金融時報報導，新一代減重藥的研發重點之一是胰澱素(amylin)。這種激素由胰臟分泌，作用於大腦不同區域，讓人進食時更快產生飽足感。
丹麥Zealand Pharma與羅氏(Roche)合作開發的petrelintide就是這類藥物。中期試驗顯示，患者治療42周後，體重平均減輕10.7%，副作用與安慰劑組接近；即使使用最高劑量，也沒有嘔吐案例，而且沒有人因為腸胃問題停藥。
不過，現有藥物最高減輕25%的體重，petrelintide的效果相對較低。結果公布後Zealand Pharma股價重挫三分之一。但兩家公司仍將petrelintide推進到第3期試驗。
諾和諾德開發的CagriSema，結合胰澱素與GLP-1兩條作用路徑，試驗顯示患者體重平均減輕22.7%，該公司去年12月已向美國食品藥物管理局(FDA)提出核准申請。諾和諾德同時開發amycretin的口服與注射劑型；去年公布的試驗結果顯示，最高注射劑量組平均減重24.3%。
禮來新藥retatrutide以最高劑量治療80周後，患者平均減重28%，創減重藥試驗迄今最高紀錄，但有11%患者因副作用退出試驗。
因為胰澱素可作用於大腦不同區域，讓人進食時更快產生飽足感，藥廠希望藉此達到減重效果，同時降低現有GLP-1類藥物常見的腸胃不適。 中期試驗顯示，患者治療42周後平均減重10.7%，副作用與安慰劑組接近；即使使用最高劑量，也沒有嘔吐案例，且沒有人因腸胃問題停藥。 禮來的retatrutide在最高劑量、治療80周後，患者平均減重28%，創下試驗迄今最高紀錄，但也有11%患者因副作用退出，顯示效果與耐受性仍需平衡。
精華 FAQ
因為胰澱素可作用於大腦不同區域，讓人進食時更快產生飽足感，藥廠希望藉此達到減重效果，同時降低現有GLP-1類藥物常見的腸胃不適。
中期試驗顯示，患者治療42周後平均減重10.7%，副作用與安慰劑組接近；即使使用最高劑量，也沒有嘔吐案例，且沒有人因腸胃問題停藥。
禮來的retatrutide在最高劑量、治療80周後，患者平均減重28%，創下試驗迄今最高紀錄，但也有11%患者因副作用退出，顯示效果與耐受性仍需平衡。
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