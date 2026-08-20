阻止黑色素瘤復發或擴散 抗癌疫苗重大突破

莫德納和默克研發出新疫苗可預防黑色素瘤擴大或復發，對患者是一大福音。圖為莫德納實驗室。（路透）

莫德納 藥廠(Moderna)及其合作夥伴默克藥廠(Merck)19日宣布，專門針對高危險群黑色素瘤(melanoma)患者的實驗性mRNA疫苗 ，成功阻止這種致命皮膚癌症 復發或擴散；莫德納-默克聯合療法有助每年數以千計患者延長生命。消息宣布後，莫德納股價翻了一倍多，默克股價則創新高。

莫德納聯手默克研究 2藥廠股價大漲

這項實驗性mRNA疫苗研究的對象，專門針對為降低癌症復發風險、接受過黑色素瘤切除手術的患者，參與研究追踪的患者有1000多人。

莫德納及默克藥廠表示，這項後期研究測試了聯合使用莫德納Intismeran個人化癌症疫苗與默克重量級Keytruda癌症免疫療法；結果達成測試的主要目標：延長高風險患者癌症復發時間，也達成次要目標：阻止癌症擴散至其他器官。

默克藥廠腫瘤業務副總裁海莉(Merck)表示：「這是全新領域的開端；目標是讓患者有更久時間不必再煩惱治療癌症。」國家癌症研究所(National Cancer Institute)估計，今年將有超過10萬個黑色素瘤新病例。即使透過手術切除腫瘤，這種癌症仍經常可能復發。

兩家公司並未提供採用莫德納-默克聯合療法的患者，在癌症未進展情況下存活多久及平均生存期等細節。今年稍後的醫學會議上，他們會公布更多細節。

華爾街日報報導，這是首個「個人化mRNA癌症療法」成功完成後期臨床試驗，驗證了數十年來針對個別腫瘤突變、量身定製治療方案的研究成果。與旨在預防感染的傳統疫苗不同，Intismeran個人化疫苗的研發過程，始於患者接受手術切除高風險黑色素瘤腫瘤之後；醫生會採集患者血液樣本和腫瘤切片組織，分析癌細胞基因譜。

這個結果也為食品暨藥物管理局(FDA)可能批准首款以mRNA 為基礎的癌症療法打開了大門，將成為這個快速崛起領域的一個里程碑時刻。

莫德納可望因此成果，順利進軍價值逾2400億元的癌症藥物市場；對這家過去一直依賴銷售新冠疫苗的藥廠來說，是大利多。對默克藥廠而言，新療法有助抵消其全球最暢銷藥物之一Keytruda專利即將到期的衝擊。

莫德納執行長班塞爾(Stéphane Bancel）表示：「我們現在是腫瘤學公司。聖誕節前，公司預計迎來四年來首次銷售成長。」

莫德納和默克2016年攜手合作開發個人化mRNA癌症疫苗，並不斷擴大合作範圍。個人化癌症疫苗生產過程複雜且成本高；倘若這些疫苗最終問世，其可及性如何，仍然存疑。

已故的前總統卡特，曾患黑色素瘤。（美聯社）