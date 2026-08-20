我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

阻止黑色素瘤復發或擴散 抗癌疫苗重大突破

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莫德納和默克研發出新疫苗可預防黑色素瘤擴大或復發，對患者是一大福音。圖為莫德納實...
莫德納和默克研發出新疫苗可預防黑色素瘤擴大或復發，對患者是一大福音。圖為莫德納實驗室。（路透）

莫德納藥廠(Moderna)及其合作夥伴默克藥廠(Merck)19日宣布，專門針對高危險群黑色素瘤(melanoma)患者的實驗性mRNA疫苗，成功阻止這種致命皮膚癌症復發或擴散；莫德納-默克聯合療法有助每年數以千計患者延長生命。消息宣布後，莫德納股價翻了一倍多，默克股價則創新高。

莫德納聯手默克研究  2藥廠股價大漲

這項實驗性mRNA疫苗研究的對象，專門針對為降低癌症復發風險、接受過黑色素瘤切除手術的患者，參與研究追踪的患者有1000多人。

莫德納及默克藥廠表示，這項後期研究測試了聯合使用莫德納Intismeran個人化癌症疫苗與默克重量級Keytruda癌症免疫療法；結果達成測試的主要目標：延長高風險患者癌症復發時間，也達成次要目標：阻止癌症擴散至其他器官。

默克藥廠腫瘤業務副總裁海莉(Merck)表示：「這是全新領域的開端；目標是讓患者有更久時間不必再煩惱治療癌症。」國家癌症研究所(National Cancer Institute)估計，今年將有超過10萬個黑色素瘤新病例。即使透過手術切除腫瘤，這種癌症仍經常可能復發。

兩家公司並未提供採用莫德納-默克聯合療法的患者，在癌症未進展情況下存活多久及平均生存期等細節。今年稍後的醫學會議上，他們會公布更多細節。

華爾街日報報導，這是首個「個人化mRNA癌症療法」成功完成後期臨床試驗，驗證了數十年來針對個別腫瘤突變、量身定製治療方案的研究成果。與旨在預防感染的傳統疫苗不同，Intismeran個人化疫苗的研發過程，始於患者接受手術切除高風險黑色素瘤腫瘤之後；醫生會採集患者血液樣本和腫瘤切片組織，分析癌細胞基因譜。

這個結果也為食品暨藥物管理局(FDA)可能批准首款以mRNA 為基礎的癌症療法打開了大門，將成為這個快速崛起領域的一個里程碑時刻。

莫德納可望因此成果，順利進軍價值逾2400億元的癌症藥物市場；對這家過去一直依賴銷售新冠疫苗的藥廠來說，是大利多。對默克藥廠而言，新療法有助抵消其全球最暢銷藥物之一Keytruda專利即將到期的衝擊。

莫德納執行長班塞爾(Stéphane Bancel）表示：「我們現在是腫瘤學公司。聖誕節前，公司預計迎來四年來首次銷售成長。」

莫德納和默克2016年攜手合作開發個人化mRNA癌症疫苗，並不斷擴大合作範圍。個人化癌症疫苗生產過程複雜且成本高；倘若這些疫苗最終問世，其可及性如何，仍然存疑。

已故的前總統卡特，曾患黑色素瘤。（美聯社）
已故的前總統卡特，曾患黑色素瘤。（美聯社）

精華 FAQ

  • 研究對象是已接受黑色素瘤切除手術、但仍屬高風險、需要降低復發機率的患者。整體追蹤人數超過1000人，屬於後期臨床試驗。

  • 試驗結果顯示，聯合療法成功延長高風險患者的癌症復發時間，並達成次要目標，降低癌症擴散至其他器官的風險，效果具指標意義。

  • 消息公布後，莫德納股價大幅上漲，默克股價也創新高；若後續獲FDA批准，將為mRNA癌症療法開啟新市場，並幫助兩家公司擴大營收。

疫苗 莫德納 癌症

上一則

財部公布新規 百萬無證移民4項可退款抵稅沒了

延伸閱讀

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%
FDA批准信使RNA流感疫苗 50歲以上適用

FDA批准信使RNA流感疫苗 50歲以上適用

日2歲男童罹罕癌 父母60天募34萬買救命藥 暖心故事還有番外篇

日2歲男童罹罕癌 父母60天募34萬買救命藥 暖心故事還有番外篇
癌症化療可以吃褐藻醣膠嗎？褐抑定 OliFuco® 怎麼選、怎麼吃一次看懂

癌症化療可以吃褐藻醣膠嗎？褐抑定 OliFuco® 怎麼選、怎麼吃一次看懂

熱門新聞

洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

2026-08-17 12:31
一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。示意圖（美聯社）

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

2026-08-14 15:07

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價