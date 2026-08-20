財部公布新規 百萬無證移民4項可退款抵稅沒了
川普政府取消無證移民的可退款抵稅(refundable tax credits)，估計可為納稅人省下30億元。財政部與國稅局(IRS)19日公布新規，領養、兒女、美國機會、工作所得抵稅(Earned Income Tax Credit，EITC)等能拿到可退款抵稅的四大主要計畫申請資格將縮緊，只有美國公民(US citizens)、美國國民(US nationals)以及符合資格的外籍人士才能適用。
僅公民、國民等適用退稅 財部稱可省30億
財政部長貝森特(Scott Bessent)在聲明中說：「在川普總統領導下，非法外籍人士領取納稅人資助福利的日子已經結束了。聯邦法律規定非常明確，財政部正在貫徹執行。」
貝森特說：「美國納稅人不應被迫幫那些依法禁止領取福利的人埋單。研擬新規可望終止濫用行為，保護稅務制度完整，把美國人擺在第一優先。」
由於這四項稅額抵免都屬於可退款，意味著抵免額如果超過應繳稅款，就能拿到退稅。
川普政府新規針對稅額抵免計畫當中的「退稅部分」(refunded portion)做出改革，但允許透過抵稅抵銷聯邦個人所得稅的應繳稅額。
根據政府估計，新規上路後將近100萬人將失去拿到可退款個人所得稅抵稅「退稅部分」的資格。
國稅局執行長比西尼亞諾(Frank Bisignano)說，例如EITC等可退款抵稅的設立，旨在幫助中低收入美國家庭與勞工獲得重要財務支持，研擬新規確保聯邦資金資助的福利保留給符合條件的納稅人，並且保護每一分納稅人稅金的完整。
除了EITC之外，受影響還包括額外子女抵稅(Additional Child Tax Credit)、美國機會抵稅(American Opportunity Tax Credit，這是有關接受高等教育學生的抵稅)、領養抵稅(Adoption Tax Credit)。
「稅務與經濟政策研究中心」(ITEP)指出，完全沒有合法身分的無證移民原本就禁止獲得這些抵免，因此新規實際上是剝奪合法居留移民的稅額抵免，包括「夢想生」、臨時保護身分(TPS)移民、庇護申請人以及持有U簽證(U visa)的重罪受害者。ITEP估計，受到新規衝擊的家庭每年面臨累計3000萬元經濟損失。
ITEP指出，川普政府新規目的是推出比國會立法更嚴苛的抵稅限制，但把可退款與不可退款(nonrefundable)抵稅區分的理由有瑕疵，新規還可能改變各州稅州政策，引起州議會辯論。
新規針對領養抵稅、兒女抵稅、美國機會抵稅與工作所得抵稅4項可退款計畫，縮緊其「退稅部分」申請資格，但仍可用來抵銷應繳的聯邦個人所得稅。 新規規定只有美國公民、美國國民以及符合資格的外籍人士才能適用，因此原本可領退稅部分的人將大幅縮減，政府估計約近100萬人會失去資格。 ITEP認為，真正沒有合法身分者本就不能領取這些抵免，新規反而會影響夢想生、TPS持有人、庇護申請人與U簽證受害者，估計相關家庭每年損失約3000萬元。
精華 FAQ
新規針對領養抵稅、兒女抵稅、美國機會抵稅與工作所得抵稅4項可退款計畫，縮緊其「退稅部分」申請資格，但仍可用來抵銷應繳的聯邦個人所得稅。
新規規定只有美國公民、美國國民以及符合資格的外籍人士才能適用，因此原本可領退稅部分的人將大幅縮減，政府估計約近100萬人會失去資格。
ITEP認為，真正沒有合法身分者本就不能領取這些抵免，新規反而會影響夢想生、TPS持有人、庇護申請人與U簽證受害者，估計相關家庭每年損失約3000萬元。
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