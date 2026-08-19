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SpaceX火箭撞擊月球 NASA公布最新坑洞影像

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SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭上層於8月5日撞擊月球表面後留下痕跡...
SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭上層於8月5日撞擊月球表面後留下痕跡。(美聯社)

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布最新影像，呈現本月稍早太空探索科技公司（SpaceX火箭撞擊月球留下的撞擊坑。

法新社報導，這些照片是由月球軌道探測器（LRO）於8月11日至12日期間拍攝，顯示SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭上層於8月5日撞擊月球表面後所留下的痕跡。

NASA科學家根據撞擊坑的陰影長度推算，這個撞擊坑寬約18公尺，深度則不到3公尺左右。

獵鷹9號火箭於2025年1月發射，搭載美國螢火蟲太空公司（Firefly Aerospace）的藍色幽靈1號（Blue Ghost 1）登月器，這項私人任務後來成功在月球軟著陸。

這些並不是這處撞擊地點最早曝光的影像。韓國太空機構早在8月6日就發布由韓國探路者月球軌道器（KPLO）享月號（Danuri）於前一天拍攝的照片。

NASA在聲明中表示，要拍到這張照片的挑戰性極高。為了拍攝月球上的特定地點，軌道探測器必須等到該地點轉至視野範圍內，這次便等了6天之久。此外，軌道探測器還必須調整至恰到好處的傾斜角度，讓相機在飛越撞擊坑上空96.5公里時能夠對準撞擊坑。

SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭上層於8月5日撞擊月球表面後留下痕跡...
SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭上層於8月5日撞擊月球表面後留下痕跡。(美聯社)

精華 FAQ

  • 影像主要呈現SpaceX獵鷹9號火箭上層撞擊月球表面後留下的撞擊坑與痕跡，畫面由月球軌道探測器LRO拍攝，屬於NASA最新公布的觀測結果。

  • NASA指出，影像是在8月11日至12日期間由LRO拍攝，而撞擊本身發生於8月5日，代表軌道探測器是在數天後才捕捉到這處新的月面變化。

  • NASA科學家根據撞擊坑的陰影長度進行推算，估計這個坑洞寬約18公尺、深度則不到3公尺，顯示此次撞擊在月面留下了明顯但不算極深的痕跡。

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