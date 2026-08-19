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紅利、優惠太誘人…Z世代瘋申請頂級信用卡 年費900元照辦

記者顏伶如／綜合報導
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33--Z世代年輕人積極申辦年費昂貴的頂級信用卡，並且盡情享用旅遊、機場貴賓室等...
33--Z世代年輕人積極申辦年費昂貴的頂級信用卡，並且盡情享用旅遊、機場貴賓室等所有獎勵福利。圖為年費895元的美國運通白金卡。(美聯社)

華爾街日報18日報導，Z世代(Gen Z)年輕人發現累積紅利優惠的好處，積極申辦年費昂貴的頂級信用卡，並且盡情享用旅遊、機場貴賓室等所有獎勵福利。美國運通(American Express)、摩根大通(JPMorgan Chase)都鎖定吸引年輕族群辦理旗下的高端信用卡，因為現代年輕人比嬰兒潮世代在相同年齡時累積財富速度更快，美國運通今年第二季全球新增個人帳戶中，Z世代與千禧世代(Millennials)就占了65%。

報導指出，22歲的林凱文(Kevin Lin，音譯)自哈佛大學畢業前就辦年費895元的美國運通(American Express)白金卡(Platinum card)。當時他正研究要展開跨越三大洲的旅行，發現美國運通白金卡僅旅遊福利與開卡紅利就能讓年費回本。他說：「我發現很多人，尤其是我們這個年齡的人，都很注重個人理財。」

他說，一樣持有頂級信用卡的朋友，透過紅利計畫享受了原本不可能消費的餐飲與購物，「好像逼著你去享受人生似的，我很喜歡這種心態」。

不過，畢業之後他不再有時間使用旅遊獎勵，打算改用較適合日常消費的信用卡，例如年費325元的美國運通金卡。

報導指出，美國地區頂級信用卡新卡申請中，Z世代與千禧世代占三成以上。

對27歲的邱艾莉(Ally Chiu，音譯)來說，擁有頂級信用卡就像舉行了成年禮。三年前她因為待遇更好的金融新職從加州搬到紐約之後，申辦年費795元的摩根大通藍寶石尊榮卡(Sapphire Reserve)，曾透過信用卡訂到很難訂位的Polo Bar餐廳。

美國運通在美國地區新申請的金卡用戶平均年齡29歲，白金卡新用戶平均年齡33歲。

如果要將頂級信用卡的價值發揮到極致，需要費心研究複雜的紅利規則、累積點數與兌換方式。

美國三大信評機構之一環聯資訊(TransUnion)美國研究與諮詢部總監拉尼瑞(Michele Raneri)說，許多年輕人剛好進入既有錢又有時間的「完美平衡期」。

相較之下，許多年齡較長的消費者則為更多責任與負擔煩惱。

精華 FAQ

  • 因為他們認為旅遊福利、機場貴賓室與開卡紅利可快速回本，甚至能換到原本負擔不起的餐飲與購物體驗，覺得很划算。

  • 美國運通與摩根大通都在鎖定年輕消費者，推出或主打高端卡產品，並發現Z世代與千禧世代已成為新增帳戶的重要來源。

  • 報導指出，許多年輕人正處於既有收入又有時間的「完美平衡期」，能花心力研究複雜規則與兌換方式，因此更容易發揮頂級卡效益。

華爾街 摩根大通 哈佛大學

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