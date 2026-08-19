ESPN創辦人拉斯穆森病逝 享壽93歲
憑藉願景與抱負於1979年創立美國體育頻道ESPN，讓ESPN成為全球第一個24小時體育電視網的拉斯穆森(Bill Rasmussen)，18日在佛羅里達州住家因帕金森氏症併發症辭世，享耆壽93歲。
根據ESPN官網，拉斯穆森與他的兒子史考特(Scott)共同構思出ESPN的初步雛形，起初只是規畫在康乃狄克州經營，之後發展成24小時播出的全國性體育電視網。
在1970年代末期，沒有多少人認為全天候的有線體育頻道有機會成功，剛被新英格蘭捕鯨人隊(New England Whalers)解除公關主管職務的拉斯穆森，就是少數看好這個想法的人之一。他刷爆自己的信用卡並以9000元的預付款，取得通訊衛星上的寶貴頻寬。
ESPN總裁皮塔洛(Jimmy Pitaro)發表聲明表示：「拉斯穆森是一位傑出人物，他有遠見，也是創新者，構思出一個完全專注於體育的電視網。如果沒有他在1970年末期投注在建立ESPN上的熱情、努力與創業精神，今天我們不會出現在這裡，這些精神至今仍是公司文化的核心。」
拉斯穆森登門拜訪、跟所有主要體育聯盟、頂尖有線電視業者以及眾多投資人洽談。最終他成功獲得支持，而娛樂與體育節目電視網(Entertainment and Sports Programming Network, ESPN)便於1979年9月7日誕生。拉斯穆森父子共同創辦了ESPN，並由拉斯穆森擔任ESPN首位總裁兼執行長。
儘管拉斯穆森父子在成立一年後就被大股東蓋帝石油公司(Getty Oil)趕出ESPN，但他為公司未來的成長奠定基礎。他與職業美式足球聯盟NFL的會面雖然沒有立即帶來成果，但為日後ESPN推出「周一足球夜」(Monday Night Football)節目打開大門。
離開ESPN後，拉斯穆森參與許多其他媒體事業的發展，並在公開演講場合分享自己的經歷。他還撰寫一本書「運動狂熱者的欣喜：ESPN的誕生」(Sports Junkies Rejoice: The Birth of ESPN)，描述他創立ESPN的經歷。
拉斯穆森2012年接受「富比世」(Forbes)雜誌專訪時表示：「我相信愈努力就愈幸運，這一直是我的座右銘。我生長於經濟大蕭條末期，之後又經歷第二次世界大戰，我們被灌輸的觀念是要保持正向並付諸行動。」
拉斯穆森於18日在佛羅里達州住家，因帕金森氏症併發症辭世，享耆壽93歲。新聞指出，他是ESPN的創辦人，也是推動全天候體育頻道概念的重要人物。 ESPN最初由拉斯穆森與兒子史考特共同構思，原本只是規畫在康乃狄克州經營，後來逐步發展為24小時播出的全國性體育電視網，成為全球第一個同類型頻道。 雖然他在成立1年後被大股東蓋帝石油趕出ESPN，但他先前與NFL的接觸，為日後推出「周一足球夜」鋪路；之後他也投入其他媒體事業，並寫書分享創辦經歷。
精華 FAQ
拉斯穆森於18日在佛羅里達州住家，因帕金森氏症併發症辭世，享耆壽93歲。新聞指出，他是ESPN的創辦人，也是推動全天候體育頻道概念的重要人物。
ESPN最初由拉斯穆森與兒子史考特共同構思，原本只是規畫在康乃狄克州經營，後來逐步發展為24小時播出的全國性體育電視網，成為全球第一個同類型頻道。
雖然他在成立1年後被大股東蓋帝石油趕出ESPN，但他先前與NFL的接觸，為日後推出「周一足球夜」鋪路；之後他也投入其他媒體事業，並寫書分享創辦經歷。
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