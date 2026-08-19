ESPN創辦人拉斯穆森病逝 享壽93歲

創辦ESPN並讓ESPN成為全球第一個24小時體育電視網的拉斯穆森，18日辭世，享耆壽93歲。(美聯社)

憑藉願景與抱負於1979年創立美國體育頻道ESPN，讓ESPN成為全球第一個24小時體育電視網的拉斯穆森(Bill Rasmussen)，18日在佛羅里達州 住家因帕金森氏症併發症辭世，享耆壽93歲。

根據ESPN官網，拉斯穆森與他的兒子史考特(Scott)共同構思出ESPN的初步雛形，起初只是規畫在康乃狄克州 經營，之後發展成24小時播出的全國性體育電視網。

在1970年代末期，沒有多少人認為全天候的有線體育頻道有機會成功，剛被新英格蘭 捕鯨人隊(New England Whalers)解除公關主管職務的拉斯穆森，就是少數看好這個想法的人之一。他刷爆自己的信用卡並以9000元的預付款，取得通訊衛星上的寶貴頻寬。

ESPN總裁皮塔洛(Jimmy Pitaro)發表聲明表示：「拉斯穆森是一位傑出人物，他有遠見，也是創新者，構思出一個完全專注於體育的電視網。如果沒有他在1970年末期投注在建立ESPN上的熱情、努力與創業精神，今天我們不會出現在這裡，這些精神至今仍是公司文化的核心。」

拉斯穆森登門拜訪、跟所有主要體育聯盟、頂尖有線電視業者以及眾多投資人洽談。最終他成功獲得支持，而娛樂與體育節目電視網(Entertainment and Sports Programming Network, ESPN)便於1979年9月7日誕生。拉斯穆森父子共同創辦了ESPN，並由拉斯穆森擔任ESPN首位總裁兼執行長。

儘管拉斯穆森父子在成立一年後就被大股東蓋帝石油公司(Getty Oil)趕出ESPN，但他為公司未來的成長奠定基礎。他與職業美式足球聯盟NFL的會面雖然沒有立即帶來成果，但為日後ESPN推出「周一足球夜」(Monday Night Football)節目打開大門。

離開ESPN後，拉斯穆森參與許多其他媒體事業的發展，並在公開演講場合分享自己的經歷。他還撰寫一本書「運動狂熱者的欣喜：ESPN的誕生」(Sports Junkies Rejoice: The Birth of ESPN)，描述他創立ESPN的經歷。

拉斯穆森2012年接受「富比世」(Forbes)雜誌專訪時表示：「我相信愈努力就愈幸運，這一直是我的座右銘。我生長於經濟大蕭條末期，之後又經歷第二次世界大戰，我們被灌輸的觀念是要保持正向並付諸行動。」