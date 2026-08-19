執照遭提前審查 ABC、迪士尼、8地方電視台怒告FCC

34--FCC下令提前審查ABC公司旗下八張離到期還很久的許可證，據信其深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)開玩笑激怒川普總統是導火索。圖為吉米金莫在洛杉磯主持「吉米夜現場」。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)表示， 聯邦通訊委員會(FCC)不尋常的要求提前審查廣播許可證，對其營運構成生存威脅。該公司及其母公司迪士尼 和八個地方電視台18日罕見的依據憲法第一修正案控告FCC，與川普 政府的鬥爭進一步升級。

ABC等原告要求聯邦法院阻止提前審查程序。

FCC在川普總統盟友卡爾(Brendan Carr)領導下，4月以ABC多元化做法為由，下令提前審查該公司旗下八張離到期還很久的許可證；但是此前不久，ABC向來直言批評川普的深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)開了一個玩笑激怒總統。

ABC指控，本屆政府一再攻擊ABC的言論自由，如今更公開要求吊銷ABC廣播許可，原告面對生死攸關的威脅只能向司法部門尋求救濟，請求法院針對提前審查許可證，立即禁止被告對原告採取任何威脅行動。

ABC與川普政府早已存在衝突，提前審查續簽許可證只是ABC與FCC長期對抗的一部分。

FCC主席卡爾試圖讓晨間脫口秀「觀點」(The View)遵守「平等時間」規則 ，對此，ABC聲稱FCC早在20多年前就已對此作出有利於ABC的裁決。

訴訟並稱，FCC提前審查許可證的影響不只限於ABC，假如政府得逞，全美所有媒體都將被要求只能報導政府認為有利的新聞，根本毫無新聞自由。訴訟指FCC主席已言明這就是他的目標。

FCC唯一的民主黨成員戈麥斯(Anna Gomez)對ABC和迪士尼反抗FCC大表讚揚，她說，FCC連月對迪士尼旗下的ABC電視台進行審查和控制，威脅吊銷廣播執照，對該電視台發表政府不喜歡的言論加以懲罰。

戈麥斯一直呼籲各公司反抗這種政府恐嚇，她欣見迪士尼挺身而出。

卡爾7月下旬接受福斯商業頻道(Fox Business Network)訪問時辯稱，ABC等廣播公司與美國人民有協議，廣播公司獲得補貼、可免費使用價值數十億元的寶貴公共資源，必須為公眾利益服務，國家應擁有值得信賴、受人尊敬的新聞媒體，如今並沒有做到這一點，希望更多廣播公司回歸維護公眾利益的義務。

35--ABC、母公司迪士尼和八個地方電視台，因提前審查許可證控告聯邦通訊委員會。圖為通訊委員會主席卡爾。(美聯社)