執照遭提前審查 ABC、迪士尼、8地方電視台怒告FCC
美國廣播公司(ABC)表示， 聯邦通訊委員會(FCC)不尋常的要求提前審查廣播許可證，對其營運構成生存威脅。該公司及其母公司迪士尼和八個地方電視台18日罕見的依據憲法第一修正案控告FCC，與川普政府的鬥爭進一步升級。
ABC等原告要求聯邦法院阻止提前審查程序。
FCC在川普總統盟友卡爾(Brendan Carr)領導下，4月以ABC多元化做法為由，下令提前審查該公司旗下八張離到期還很久的許可證；但是此前不久，ABC向來直言批評川普的深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)開了一個玩笑激怒總統。
ABC指控，本屆政府一再攻擊ABC的言論自由，如今更公開要求吊銷ABC廣播許可，原告面對生死攸關的威脅只能向司法部門尋求救濟，請求法院針對提前審查許可證，立即禁止被告對原告採取任何威脅行動。
ABC與川普政府早已存在衝突，提前審查續簽許可證只是ABC與FCC長期對抗的一部分。
FCC主席卡爾試圖讓晨間脫口秀「觀點」(The View)遵守「平等時間」規則 ，對此，ABC聲稱FCC早在20多年前就已對此作出有利於ABC的裁決。
訴訟並稱，FCC提前審查許可證的影響不只限於ABC，假如政府得逞，全美所有媒體都將被要求只能報導政府認為有利的新聞，根本毫無新聞自由。訴訟指FCC主席已言明這就是他的目標。
FCC唯一的民主黨成員戈麥斯(Anna Gomez)對ABC和迪士尼反抗FCC大表讚揚，她說，FCC連月對迪士尼旗下的ABC電視台進行審查和控制，威脅吊銷廣播執照，對該電視台發表政府不喜歡的言論加以懲罰。
戈麥斯一直呼籲各公司反抗這種政府恐嚇，她欣見迪士尼挺身而出。
卡爾7月下旬接受福斯商業頻道(Fox Business Network)訪問時辯稱，ABC等廣播公司與美國人民有協議，廣播公司獲得補貼、可免費使用價值數十億元的寶貴公共資源，必須為公眾利益服務，國家應擁有值得信賴、受人尊敬的新聞媒體，如今並沒有做到這一點，希望更多廣播公司回歸維護公眾利益的義務。
因FCC在卡爾主導下要求提前審查ABC旗下尚未到期的8張執照，原告認為這是對其言論與營運的威脅，並可能違反憲法第一修正案，因此提告求法院阻止。 訴訟指FCC連月審查、控制迪士尼旗下ABC，甚至以吊銷廣播執照相威脅，且因ABC發表政府不喜歡的言論而施加懲罰，已超出正常監管範圍。 卡爾受訪時表示，廣播公司使用公共頻譜、享有巨大資源，理應服務公眾利益，並主張國家需要值得信賴的媒體；他認為現況未達標，應回歸公共責任。
精華 FAQ
因FCC在卡爾主導下要求提前審查ABC旗下尚未到期的8張執照，原告認為這是對其言論與營運的威脅，並可能違反憲法第一修正案，因此提告求法院阻止。
訴訟指FCC連月審查、控制迪士尼旗下ABC，甚至以吊銷廣播執照相威脅，且因ABC發表政府不喜歡的言論而施加懲罰，已超出正常監管範圍。
卡爾受訪時表示，廣播公司使用公共頻譜、享有巨大資源，理應服務公眾利益，並主張國家需要值得信賴的媒體；他認為現況未達標，應回歸公共責任。
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