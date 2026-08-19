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幼兒疫苗豁免創新高 多州接種率下滑 28萬童欠缺完整保護

編譯陳韻涵／綜合報導
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2025-2026學年的幼兒園學童疫苗豁免比率創新高。(美聯社)
2025-2026學年的幼兒園學童疫苗豁免比率創新高。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)17日公布的數據顯示，2025-2026學年，幼兒園兒童申請疫苗豁免的比率攀升至4.2%，即約有15萬5000人豁免接種疫苗，創歷史新高，多於前一年的3.6%。此外，麻疹、腮腺炎及德國麻疹三合一疫苗(MMR)、「白喉、破傷風、非細胞性百日咳混合疫苗」(DTaP)、脊髓灰質炎(poliovirus)疫苗及水痘疫苗等主要疫苗的接種率，連續第二年在至少半數州下滑。

華盛頓郵報報導，疫苗接種豁免率上升，主因並非醫療。

去年全美有41個州及華盛頓特區的豁免率上升，多於前一年的36個州，目前已有24州豁免率超過5%。

MMR疫苗兩劑接種率降至92.4%，略低於去年的92.5%，也低於95%的安全門檻；換句話說，約28萬名幼兒園兒童入學時，缺乏完整的MMR疫苗接種。

最新數據公布之際，正值川普總統與衛生部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)推動改革兒童疫苗接種計畫。

川普上周指示聯邦衛生官員，將MMR疫苗改為分開接種，延長接種間隔、增加就診次數，但目前美國並沒有單獨的麻疹、腮腺炎及德國麻疹疫苗。

CDC官網公告，目前沒有已發表的科學證據表明，將MMR三合一疫苗分開為三劑單獨注射有任何好處。

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)傳染病委員會主席、馬里蘭大學兒科教授坎貝爾(James Campbell)表示，麻疹和其他傳染病並不會停在教室門外，這正是入學接種要求之所以重要的原因。

坎貝爾表示，當家長獲得可靠訊息時，更可能選擇接種疫苗。

川普為幼童疫苗改革辯護，稱三合一疫苗「有點像核武」。

具醫師資格的共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)16日接受美國廣播公司(ABC)本周(This Week)節目訪問時，批評聯邦將幼童疫苗接種次數從兩次改為六次，家長必須請假多次帶孩子就醫，保險公司的負擔也會增加。

精華 FAQ

  • CDC指出，2025-2026學年幼兒園兒童的疫苗豁免率升至4.2%，約有15萬5000人豁免接種，較前一年的3.6%明顯上升，並創下歷史新高。

  • 內文提到，MMR、DTaP、脊髓灰質炎疫苗及水痘疫苗等主要疫苗的接種率，已連續第二年在至少半數州下滑，顯示多地兒童保護力同步走弱。

  • 因為MMR兩劑接種率已降至92.4%，低於95%的安全門檻，約28萬名幼兒園兒童缺乏完整保護；同時川普推動分開接種，但CDC表示沒有科學證據證明有益。

疫苗 聯邦疾病防治中心 華盛頓郵報

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