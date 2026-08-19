停著也可能起火 320萬輛車被令停戶外 車主陷「防火防竊」兩難

全美約有320萬輛汽車屬於尚未解除的「戶外停車」召回狀態。示意圖。(美聯社)

被召回汽車送車廠修理前須停戶外(park outside recall)的案件近年急遽增加，車主不僅要擔心車輛可能起火的安全風險，還可能因車廠遲未提供維修方案，陷入「車該停在哪兒才不會被偷」的窘境。

華盛頓郵報 報導，車主莎拉·拉默森(Sarah Lammersen)去年底得知，她的2022年Jeep Wrangler插電式油電車(PHEV)因高壓電池可能起火面臨召回。

即使車輛熄火停放，仍有起火風險，車廠遂要求車主將車停戶外、遠離建築物，並在完成維修前不得充電。

拉默森當時開玩笑地傳訊息給經銷商，希望車輛等候維修排程期間，不要真的燒起來；孰料一語成讖，過沒幾天，這輛Jeep Wrangler就在她的女兒駕駛途中自燃，幸無人受傷，相關訴訟已展開。

這批召回影響超過32萬輛Jeep Wrangler與Grand Cherokee，美國車輛資料庫Carfax統計，全美約有320萬輛汽車仍屬於尚未解除的「戶外停車」召回狀態，數量龐大「令人擔憂」。

不同於針對煞車、安全氣囊等行駛風險的召回，「停戶外」的危險可能在車輛熄火時發生。

汽車安全中心(Center for Auto Safety)執行主任布魯克斯(Michael Brooks)指出，若車輛在無人注意的情況下起火，可能波及車庫、住宅甚至其他建築物。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)於2015年起，將這類案件列為「停戶外」召回，2022年在召回清單中加入醒目警告標示。

今年召回的案件顯著增加，僅6月和7月就發布八起召回公告；今年1月到7月累計17起，影響約170萬輛車。

專家認為，當今汽車的電子元件及電池數量大幅增加，導致「熄火自燃」的風險升高。

曾任NHTSA調查員的安全顧問博里斯(Frank Borris)指出，即使引擎關閉，部分電路仍持續通電；加上車輛的運轉溫度更高、引擎蓋下方的零件更密集，故障後可能在停車狀態下持續累積熱能。

車廠知道存在問題，但往往需時數月研發維修辦法。

安全研究與策略公司(Safety Research and Strategies)總裁凱恩(Sean Kane)表示，「停戶外」召回對於住公寓或沒有戶外停車位的車主而言相當困擾，且部分車主可能面臨車輛失竊的風險，因而陷入「不希望房子燒掉，也不想車子被偷」的無奈困境。