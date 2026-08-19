留學生只能留4年 新規9月15日上路 倡議團體告聯邦
由教育、勞工、移民權益倡議團體和新聞機構合組的聯盟，18日向波士頓聯邦地區法院提起訴訟，挑戰川普政府限制國際學生和外國記者在美停留時間的新規定。
該聯盟要求法院發布初步禁令，阻止川普政府7月發布簽證新規、廢除已沿用數十年的「依身分停留(Duration of Status，D/S)」制度；該制度允許外國人依學術或媒體計畫長度留在美國。
聯邦政府的簽證改革新規訂9月15日實施，改採固定停留期限，除非聯邦政府批准，否則禁止國際學生在美停留超過四年。外國記者停留期限從數年縮短至240天，中國記者90天；新規並限制國際學生轉學、更換專業或攻讀更高學位；若學生需要延長修業時間、轉換學位項目，或完成學業後繼續攻讀研究所，必須額外申請延期並支付相關費用；在美留學生、國際媒體均面臨重大衝擊。
相關團體聲稱，國土安全部違反「行政程序法」，未考慮該宣布的影響，也未證明簽證詐欺是個問題；倉促啟動公眾審查程序，亦超越國會授予權限。
麻州新聞網站MassLive報導，麻省理工學院和波士頓大學都提交了反對川普政府限制措施的公開評論。美國教師聯盟(AFT)主席魏葛登(Randi Weingarten) 聲明表示，美國政府「為自身政治目的而違法，損害國人和美國企業利益」。
根據法庭文件，這些組織指出，大學生獲學位平均時間為4.33年，博士生取得學位平均時間為7.3年；許多學生將無法及時完成學業。至於對媒體記者設下簽證限制，可能導致記者因報導遭簽證拒簽，引發違反憲法第一修正案擔憂。
控告川普政府的組織包括：國際教育工作者協會(NAFSA)、高等教育與移民總統聯盟(Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration)、麻州獨立學院和大學協會(Association of Independent Colleges and Universities in Massachusetts)等。
麻州獨立學院和大學協會會長兼執行長麥卡倫(Robert McCarron)在聲明中表示，每年有超過8萬名國際學生來到麻州接受高等教育，並為該州帶來超過40億美元的經濟效益。訴訟尋求確保如此大幅更改規定符合法律要求，並重申麻州持續歡迎有才華的全球學子和研究員。
原告主要反對廢除國際學生與外國記者沿用多年的「依身分停留」制度，改成固定停留期限，並限制轉學、換專業與延長學業等安排。 國際學生原則上不得在美停留超過4年，若需延長學業還得另申請延期並付費；外國記者停留期則大幅縮短，多數為240天，中國記者僅90天。 他們主張國土安全部未充分評估政策影響，也未證明簽證詐欺問題嚴重，程序上違反行政程序法，還可能讓學生無法畢業、損害新聞自由與州經濟。
精華 FAQ
原告主要反對廢除國際學生與外國記者沿用多年的「依身分停留」制度，改成固定停留期限，並限制轉學、換專業與延長學業等安排。
國際學生原則上不得在美停留超過4年，若需延長學業還得另申請延期並付費；外國記者停留期則大幅縮短，多數為240天，中國記者僅90天。
他們主張國土安全部未充分評估政策影響，也未證明簽證詐欺問題嚴重，程序上違反行政程序法，還可能讓學生無法畢業、損害新聞自由與州經濟。
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