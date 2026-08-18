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好市多將在2州販賣紅藍卡優勢計畫 另1州推紅藍卡補充保險

記者顏伶如／即時報導
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好市多(Costco)將開始販賣整合處方藥品、視力、聽力服務福利的紅藍卡優勢計畫...
好市多(Costco)將開始販賣整合處方藥品、視力、聽力服務福利的紅藍卡優勢計畫。(路透)

華爾街日報18日獨家報導，量販龍頭好市多(Costco)將開始販賣整合處方藥品、視力、聽力服務福利的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage Plan)。

好市多將與非營利醫療保健組織SCAN Group合作，將在兩州限量推出好市多聯名的紅藍卡優勢計畫，並在第三州推出紅藍卡補充保險(Medicare Supplement Insurance)。

好市多與SCAN Group高層以遵守聯邦主管機關批准規定為由，拒絕透露推出計畫的確切地點或時間。

好市多聯名的紅藍卡優勢計畫將整合好市多的處方藥品、視力、聽力以及非處方藥(over-the-counter)服務。

報導指出，好市多向會員販售套裝旅遊行程以及汽油等各式商品，現在則進軍龐大的全新市場：紅藍卡保險。在全國範圍裡，紅蘭卡對保險公司來說是價值上看6000億的產業。

好市多與SCAN Group合作的紅藍卡優勢計畫將在兩州初試水溫，並在另一州推出紅藍卡補充保險，三個目標市場估計涵蓋500萬名紅藍卡參加者。

SCAN Group總部位於加州長灘(Long Beach)，以南加州為核心市場，旗下紅藍卡相關計畫約有56萬名會員，在亞利桑那州、內華達州、新墨西哥州、德州、華盛頓州也提供紅藍卡優勢計畫。

SCAN Group執行長賈音(Sachin Jain)表示，全新推出的好市多聯名紅藍卡優勢計畫在處方藥、視力保健、非處方藥、食品以及聽力產品方面等服務將有密切整合。

報導指出，受到聯邦法規限制，好市多聯名紅藍卡優勢計畫並不附贈好市多會員身分。

好市多聯名紅藍卡優勢計畫除了在好市多門市販售，也會透過保險仲介及網站販售。

好市多藥局業務資深副總監史蒂芬斯(Richard Stephens)表示，好市多注意到老年人消費者前來藥局櫃台買藥時，常因保險報銷問題而陷入困境。他說，好市多會員都知道商品都是經過嚴格審查的，好市多也自認商品都是類別當中最好的，「這就是我們嘗試推出這項計畫的初衷」。

史蒂芬斯表示，希望透過這次合作學習經驗，確保能為會員提供最佳產品。

精華 FAQ

  • 好市多是與非營利醫療保健組織SCAN Group合作，推出聯名紅藍卡優勢計畫，並在另一州提供紅藍卡補充保險，藉此切入龐大的長者保險市場。

  • 報導指出，這項好市多聯名紅藍卡優勢計畫將先在2州限量推出，另外還會在第3州販售紅藍卡補充保險，但具體地點與時間尚未公布。

  • 該方案強調把處方藥、視力保健、聽力服務、非處方藥、食品與部分相關產品做更密切整合，讓會員在保險與藥局服務上有更完整的搭配。

紅藍卡 保險 好市多

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