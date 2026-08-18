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微軟高管遭槍殺案開審 前妻爭撫養權涉買兇殺人

記者顏伶如／綜合報導
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賈德納被指精心策畫謀殺前夫。(美聯社)
賈德納被指精心策畫謀殺前夫。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

微軟主管布里根2022年遭伏擊槍殺，檢警指前妻賈德納與現任丈夫薩爾達納為爭監護權涉買兇預謀行兇，案件多名被告陸續遭起訴受審。

微軟公司33歲軟體開發主管布里根(Jared Bridegan)2022年把雙胞胎送到前妻位於佛羅里達州傑克森維爾海灘(Jacksonville Beach)住家後，載著與第二任妻子所生的兩歲女兒準備回家途中遭遇槍擊身亡。傑克森維爾海灘警長史密斯(Paul Smith)說，這是一件「預先規畫、有針對性的伏擊與謀殺」，前妻珊娜·賈德納(Shanna Gardner)與現任丈夫薩爾達納(Mario Fernandez Saldana)為了買兇殺人籌備數月，導火線是孩子撫養權官司。38歲的薩爾達納17日出庭受審。

雇兇殺人的薩爾達納（圖）17日開始受審，他是被控主謀賈德納的現任丈夫。(美聯社)
雇兇殺人的薩爾達納（圖）17日開始受審，他是被控主謀賈德納的現任丈夫。(美聯社)

案發當天，布里根載著兩歲女兒貝克斯莉(Bexley)準備返回聖奧古斯丁(St. Augustine)住家，因為馬路中間出現一個輪胎而下車準備把輪胎挪走，結果遭到槍手襲擊死亡，但車輛、皮夾、手錶等個人物品都沒被拿走。貝克斯莉沒有受傷但在安全座椅內嚎啕大哭，一顆子彈距離她僅有幾吋。

佛州地方電視台WJXT報導，賈德納與布里根2015年離婚，為了爭奪雙胞胎監護權纏訟多年，兩人關係緊張。布里根遭遇槍擊當晚，她向警方坦承，與布里根並不是和平離婚，平日只透過簡訊溝通。布里根遺孀克莉絲汀(Kirsten Bridegan)對警方說，唯一能想到到丈夫懷有惡意的人只有賈德納跟薩爾達納。

根據法庭文件，賈德納父親則說，願意拿錢給女兒以便擺脫布里根。一名友人向檢察官提供證詞指出，薩爾達納「以前曾殺過人」，賈德納也說薩爾達納有辦法在神不知鬼不覺之下處理掉前夫。

檢警調查發現，薩爾達納花錢雇用一名槍手打死布里根。

槍擊案發生近一年後，以前曾向薩爾達納租過房子的62歲嫌犯特農(Henry Tenon)於2023年初落網，遭控二級謀殺罪、虐待兒童等罪名。

檢察官公布GPS紀錄顯示，特農在槍擊案發生前一個月，兩度沿著布里根行車路線行駛，其實就是「行凶路線演練」。

薩爾達納2023年3月在奧蘭多被捕，面臨一級謀殺罪、教唆重罪等罪名起訴但拒絕認罪。賈德納同年8月遭到拘留，遭到大陪審團起訴罪名包括一級謀殺、共謀一級謀殺、教唆一級謀殺、虐待兒童等但辯稱無罪，預計9月初開庭受審。州檢察官尼爾森(Melissa Nelson)說，賈德納在這起冷血、充滿算計的預謀命案裡扮演核心角色。

精華 FAQ

  • 他在送完雙胞胎後，載著2歲女兒返家途中，因路中央出現輪胎而下車移開，隨即遭槍手伏擊身亡，車內財物未被搜刮。

  • 警方稱作案前有長期規畫，槍手曾沿行車路線演練，且案發現場物品未失，顯示不是搶劫；檢方並指有人付錢雇凶行兇。

  • 薩爾達納被控一級謀殺、教唆重罪等，已否認犯行；賈德納則被控一級謀殺、共謀與教唆一級謀殺等，預計9月初受審。

槍擊 微軟

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