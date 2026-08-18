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比撒哈拉沙漠熱 「熱穹」籠罩南部12州恐持續一周

編譯盧炯燊／綜合報導
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強大的「熱穹」籠罩墨西哥灣及東南部12個州，預計持續一個星期。(美聯社)
強大的「熱穹」籠罩墨西哥灣及東南部12個州，預計持續一個星期。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

一股強烈熱穹正籠罩美國南部與東南部12州，約1億人受影響，多地氣溫與體感溫度逼近危險等級，官方呼籲民眾避暑防中暑。

一個強大的「熱穹」(Heat Dome) 正籠罩墨西哥灣及美國東南部12個州，預計持續一個星期，氣溫將超過撒哈拉沙漠。

綜合每日郵報(Daily Mail)等報導，國家氣象局(NWS)17日向阿肯色、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬、田納西、佛州、喬州德州、奧克拉荷馬、密蘇里及南北卡州等地發出極端高溫警告，部分地區體感溫度最高可達115 華氏度(約46攝氏度)，約1億人受到影響。

撒哈拉沙漠17日的氣溫為80至90華氏度(約27至32攝氏度) ，而美國南部及東南部整個地區的氣溫，比撒哈拉沙漠高出約20華氏度(約11攝氏度)。

「熱穹」是由於高氣壓產生的下沉氣流將空氣壓縮並不斷加熱，而四周大氣限制了熱氣團的移動，導致熱空氣無法散去，形成持久熱浪，感覺就像給一個巨大鍋蓋牢牢罩住。

這次「熱穹」是在上星期形成，墨西哥灣沿岸上空的高壓系統持續帶來極端高溫及高濕度，密西西比州近 300 萬人位於熱穹中心，全州都處於極端高溫警告，預料未來3天仍在預警之下。

NWS表示，密西西比州17日氣溫預計達到100至104華氏度(約38至40攝氏度)，體感溫度逼近115華氏度(46攝氏度)。

提供商業氣象預報服務的 AccuWeather 也預報，包括阿肯色州小岩城(Little Rock)、南卡州查爾斯頓(Charleston)以及佛州傑克遜維爾(Jacksonville)在內的多個主要城市，最高氣溫也接近100華氏度，體感溫度更達到致命水平。

AccuWeather 警告，由於熱氣團無法消散，日落後也難以擺脫高溫，預計17日夜間氣溫將維持在 85 華氏度(29攝氏度)，城市地區會更熱。該氣象服務公司的高級氣象學家安德森(Brett Anderson)警告，在這樣高溫下若沒有採取適當防護措施，很有可能導致熱衰竭。

NWS 也提醒民眾，盡可能待在有空調的室內，下午及傍晚最炎熱的時段減少外出，戶外活動盡量安排在清晨或者晚上，同時及時補充水分。

全美今年夏天最少經歷三波大範圍極端高溫，從西南部到東海岸，多個城市先後打破單日高溫紀錄。

精華 FAQ

  • 熱穹主要影響墨西哥灣及美國東南部12州，包括阿肯色、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬、田納西、佛州、喬州、德州、奧克拉荷馬、密蘇里及南北卡州，預計持續1周。

  • 多地體感溫度可達115華氏度，密西西比州氣溫預估達100至104華氏度，夜間也可能維持85華氏度，連日高溫讓熱衰竭與中暑風險明顯升高。

  • NWS建議民眾盡量待在有空調的室內，下午與傍晚避免外出，戶外活動改在清晨或夜晚進行，並且隨時補充水分，以降低中暑與熱衰竭風險。

墨西哥灣 德州 喬州

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