柏克萊加大教授批學生程度差 教微積分要補教初中代數

柏克萊加大的數學教授斯坦科娃表示，愈來愈多被錄取的學生根本不具備大學理工科所需的基礎數學能力。(取自柏克萊加大官網)

AI摘要 文章摘要整理： 柏克萊加大教授批評取消SAT與ACT後，錄取學生數學基礎大幅下滑，部分甚至只會初中程度，迫使微積分課改教代數，引發教師聯署要求恢復考試。

加州大學 系統為追求招生平等，2020年正式取消SAT和ACT標準化入學考試，然而實施僅5年，所招生到的學生，數學水平被指爛到想以想像，部分連中學水平也不如，超過1800名教師、教授等今年6月聯署要求校方恢復標準化入學考試。

紐約郵報(NY Post) 報導，柏克萊 加大" rel="155062">柏克萊加大 的知名數學教授斯坦科娃(Zvezdelina Stankova) 15 日投書「舊金山標準報」(San Francisco Standard) ，對大學取消標準化入學考試後的嚴重惡劣後果全力開火。

斯坦科娃直指，愈來愈多被錄取的學生根本不具備大學理工科所需的基礎數學能力，有些甚至僅具初中數學水平，結果在大學課堂講授的不是微積分，而是初中的代數。

她說，有些學生的數學水平落後了5到8年，原本應該討論微積分的答疑時間，卻變成了講解初中分數及基礎代數。

來自原共產國家保加利亞的斯坦科娃，獲得哈佛大學博士學位，長期以來致力推廣數學教育，在柏克萊分校任教時創立了柏克萊數學圈，並創辦了針對高中生而設的數學奧林匹克競賽，早前她也聯署向校方施壓。

她在文中說，「這所全美最頂尖的公立大學的招生標準已淪為笑柄」，招生過程「與其說是認真評估，不如說是碰運氣」。

柏克萊的錄取率本是全美公立大學中最嚴格之一，僅錄取10.5%的申請者，收到的學生理應都是佼佼者。

然而斯坦科娃引用2020年之前，對微積分學生的測驗結果，顯示71%的受測學生「準備好或幾乎準備好」學習微積分，僅有0.14% 低於基礎代數水平。

但在2021年至2023年間，只有44%的學生被測試為「準備好或幾乎準備好」學習微積分，超過33%學生被認為有嚴重的數學缺陷，甚至頻繁出現零分。

斯坦科娃說，取消標準化考試後導致學生質素下降，她在課堂上面對的是兩個截然不同的學生群體：一個是具備學習微積分能力，另一個是需要大量的數學補習。