華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

江學勤教授看到洛杉磯的遊民巷（圖）滿是無家可歸的人，大受震撼。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國網紅江學勤赴洛杉磯後，因目睹無家可歸者與貧富落差，將當地比作殭屍末日，並表示相較之下更想回中國道歉。

紐約郵報報導，中國YouTube網紅、主持「預測歷史」(Predictive History)頻道的江學勤(Jiang Xueqin)教授，近日接受「摩根自由說」(Piers Morgan Uncensored)節目訪問時，猛烈抨擊洛杉磯 的社會現況。

他表示，在洛杉磯看到大量無家可歸者後，讓他不禁擔心這座城市正面臨一場「殭屍末日」(zombie apocalypse)。

江學勤表示，過去20年來，他一直批評自己的祖國中國，甚至形容中國是「世界上最腐敗、最不平等、最物質主義的社會」。然而，在洛杉磯短暫停留三天後，他卻坦言，自己如今反而想回到中國，向中國人民道歉。

「我這三天一直待在洛杉磯，我需要回中國，向中國人民道歉。」江學勤說，「在洛杉磯待了三天，真的就像踏進了一部好萊塢 驚悚科幻電影中的反烏托邦世界。」

江學勤出生於中國，後成為加拿大籍教育工作者，同時也是地緣政治分析人士及網路評論員。他曾因多項政治預測受到關注，包括預測川普重新掌權，以及美國與伊朗關係的變化。

談到此次洛杉磯之行，江學勤表示，他曾參加在寶馬山花園(Pacific Palisades)舉行的一場晚宴。當地豪宅林立，加上嚴密的私人保全，令他留下深刻印象。但在他看來，這些富裕居民彼此之間卻相當疏離，「這些人沒有一個彼此認識。他們每個人都活在自己的、完全封閉的宇宙裡。」

在那場晚宴上，江學勤恰好坐在記者布魯門塔(Max Blumenthal)身旁。據他所述，布魯門塔建議兩人一同前往洛杉磯的貧民窟「遊民巷」(Skid Row)看看。

「於是我們上了車，晚上去了遊民巷，真的就像是殭屍末日。」

江學勤形容，自己沿途看到「一條又一條街，滿是無家可歸的人」，其中一些人看起來似乎受到毒品影響。「在全人類歷史上最富裕的國家裡，竟然會存在如此絕望的貧困，在我看來實在荒謬。」

他認為，美國與其把大量注意力放在海外衝突上，不如優先處理國內的不平等、貧困與腐敗等問題。

「相比核戰爭或生物戰爭，我更擔心的是內部的緊張與社會內部的衰敗。」

江學勤最後表示，洛杉磯之行讓他對美國社會的貧富差距與社會問題有了強烈衝擊。「想到在這個世界上最富裕的社會裡，竟然有數百萬人就這樣被拋在後面，實在令人難以接受。」