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911錄音曝光 「超異能英雄」女星潘妮迪亞疑藥物過量亡

編譯馬雯婷／綜合報導
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曾因「超異能英雄」走紅的女演員海蒂潘妮迪亞驚傳離世。(美聯社)
曾因「超異能英雄」走紅的女演員海蒂潘妮迪亞驚傳離世。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

海蒂潘妮迪亞在南卡州被發現失去反應後不治，911錄音一度提到疑似藥物過量，但警方與驗屍官仍在調查真正死因。

紐約郵報報導，曾因「超異能英雄」(Heroes)和「下一站，天后」(Nashville)走紅的女演員海蒂潘妮迪亞(Hayden Panettiere)驚傳離世，享年36歲。她於8月16日下午在南卡羅來納州格林維爾(Greenville)一處住所內被發現失去反應，警方與緊急醫療人員趕抵現場後進行搶救，但最終仍回天乏術。

根據紐約郵報取得的911調度錄音，當天下午1時51分，一名熟人從格林維爾一處公寓撥打911，通報現場有一名「沒有反應的女性」，並表示對方處於「心臟驟停」狀態。

急救人員抵達後，立即對出生於紐約州帕利塞德斯(Palisades)的潘妮迪亞展開搶救，包括持續進行心肺復甦等急救處置。

稍後的緊急醫療通訊中，另一名EMT表示，他們正前往同一地址處理一宗疑似「藥物過量」事件，並確認現場仍在進行CPR。潘妮迪亞最終於下午2時32分被宣告死亡，距離她37歲生日僅差5天。

不過，目前「藥物過量」仍只是911調度資訊中的初步描述，並非官方確認的死因。警方與驗屍官辦公室仍在調查她的死亡原因。

據報導，海蒂前一天曾與時分時合的前男友希克森(Brian Hickerson)一同從洛杉磯搭機前往南卡羅來納州。不過，目前並沒有官方證實希克森就是當天發現潘妮迪亞的人。

潘妮迪亞的猝逝，也發生在她出版回憶錄「這就是我：一場審視」（This Is Me: A Reckoning，暫譯）僅約三個月後。書中，她毫不避諱地談及自己多年來的人生低潮，包括酒精與藥物成癮、產後憂鬱症、家庭暴力，以及童年成名後承受的巨大壓力。

潘妮迪亞自幼便踏入演藝圈，11個月大時就曾出演廣告，之後陸續參與「One Life to Live」及「Guiding Light」等電視劇。

然而，在光鮮亮麗的演藝生涯背後，海蒂多年來也一直與成癮及心理健康問題抗爭。

她曾透露，自己15歲時，在準備走紅毯前就有人提供所謂的「happy pills（快樂藥丸）」給她。她後來接受眾生相雜誌訪問時表示，當時那些藥物是為了讓她在接受採訪時「看起來更有精神」。年紀尚輕的她當時並不知道這樣的做法有何不妥，也沒有意識到這可能成為日後成癮問題的開端。

2014年12月，潘妮迪亞生下女兒Kaya。孩子的父親是烏克蘭前重量級拳王克里契科（Wladimir Klitschko）。生產後，她曾經歷嚴重的產後憂鬱症，並於2015年10月入住戒療中心接受治療。

2020年，她再次進入戒療中心，接受長達8個月的酒精與藥物成癮治療。她在回憶錄中也提到，醫生曾警告她，如果繼續飲酒，可能在五年內因健康問題死亡。

精華 FAQ

  • 她在南卡羅來納州格林維爾一處住所內被發現失去反應，現場人士隨即撥打911求助。救護與警方到場後立即施以CPR等急救，但仍在當天下午宣告死亡。

  • 錄音先提到現場有一名「沒有反應的女性」且處於「心臟驟停」狀態，後續緊急通訊又出現疑似「藥物過量」的說法。不過這些都只是初步資訊，並非官方死因。

  • 潘妮迪亞多年來曾公開談及酒精與藥物成癮、產後憂鬱和家庭暴力等問題，也曾多次進入戒療中心。她在回憶錄中坦承，長期的身心困擾始終影響著她的人生。

紐約州 南卡羅來納州 洛杉磯

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