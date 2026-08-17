即使關稅127.5% 美國業者仍覺得買中國電動車很划算

圖為2025年11月，Waymo一輛由極氪電動車改裝的無人駕駛計程車在測試期間駛離公共充電站。（路透）

儘管美國對中國電動汽車課徵高達127.5%的關稅 ，美國無人駕駛計程車業者Waymo 仍認為，買中國的電動車 還是很划算。據美國財經網站Moneywise報導，Waymo自2024年以來累計已進口約3200輛中國「極氪」（ZEEKR ）電動車，光今年就達2600輛。

Waymo是Google母公司Alphabet旗下企業。Waymo目前主要採用捷豹（Jaguar）的I-Pace純電SUV，今年春天，Waymo在舊金山、洛杉磯和鳳凰城首次推出極氪無人駕駛計程車，並將這款車命名為「Ojai」。

今年5月，Waymo開始在舊金山、洛杉磯和鳳凰城投放這款自動駕駛計程車，並計畫在年底前讓數千輛Ojai上路。

據報導，Waymo的捷豹I-Pace無人駕駛計程車經改裝後總成本超過20萬美元。Ojai一輛3.8萬美元，加上127.5%的關稅後，價格飆升至約8萬6500美元。此外，還需要安裝相關的硬體和軟體。富比士估計，每輛Ojai的設備安裝成本約2.5萬美元，加起來總成本約略高於11萬美元，但仍明顯低於捷豹I-Pace。