我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購物用自助結帳機 10種行為最惹人厭 員工：到底哪裡看不懂？

媒體爆料伊朗趁60天停火玩「兩面手法」準備與美大對決

即使關稅127.5% 美國業者仍覺得買中國電動車很划算

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2025年11月，Waymo一輛由極氪電動車改裝的無人駕駛計程車在測試期間駛...
圖為2025年11月，Waymo一輛由極氪電動車改裝的無人駕駛計程車在測試期間駛離公共充電站。（路透）

儘管美國對中國電動汽車課徵高達127.5%的關稅，美國無人駕駛計程車業者Waymo仍認為，買中國的電動車還是很划算。據美國財經網站Moneywise報導，Waymo自2024年以來累計已進口約3200輛中國「極氪」（ZEEKR ）電動車，光今年就達2600輛。

Waymo是Google母公司Alphabet旗下企業。Waymo目前主要採用捷豹（Jaguar）的I-Pace純電SUV，今年春天，Waymo在舊金山、洛杉磯和鳳凰城首次推出極氪無人駕駛計程車，並將這款車命名為「Ojai」。

今年5月，Waymo開始在舊金山、洛杉磯和鳳凰城投放這款自動駕駛計程車，並計畫在年底前讓數千輛Ojai上路。

據報導，Waymo的捷豹I-Pace無人駕駛計程車經改裝後總成本超過20萬美元。Ojai一輛3.8萬美元，加上127.5%的關稅後，價格飆升至約8萬6500美元。此外，還需要安裝相關的硬體和軟體。富比士估計，每輛Ojai的設備安裝成本約2.5萬美元，加起來總成本約略高於11萬美元，但仍明顯低於捷豹I-Pace。

電動車 關稅 Waymo

上一則

俄亥俄47歲女醫師花21年挑戰「50州50場馬拉松」下月達標

延伸閱讀

Waymo自駕計程車灣區、南加州服務範圍 獲准再擴大

Waymo自駕計程車灣區、南加州服務範圍 獲准再擴大
Uber自駕計程車今年灣區上路 將提供SUV高檔服務

Uber自駕計程車今年灣區上路 將提供SUV高檔服務
加州新電動車購車補助 13車廠響應

加州新電動車購車補助 13車廠響應
電動車均價降至3.7萬 低於油電車

電動車均價降至3.7萬 低於油電車

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

2026-08-09 23:30

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤