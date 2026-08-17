俄亥俄47歲女醫師花21年挑戰「50州50場馬拉松」下月達標

女性跑馬拉松示意圖，非本文相關人事物。（圖／AI生成）

俄亥俄州47歲家庭醫學醫師凱瑟琳・克拉克（Kathryn Clark）即將完成一項歷時21年的長跑挑戰。她已在美國49個州完成49場馬拉松，預計9月26日在懷俄明州傑克遜霍爾馬拉松（Jackson Hole Marathon）跑完第50場，正式完成「50州50場馬拉松」目標；這場最終賽事她也將為血癌研究及患者援助募款1萬美元。

克拉克目前是克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的家庭醫學醫師，也是4名兒子的母親。她接受「People」專訪時表示，完成這項挑戰讓她「有很多種情緒」，但最主要的感受是感激，「我很感激自己有機會完成這件事，也很感謝我的身體一直配合」，同時也坦言，「很欣慰，它快要結束了！」

克拉克20多歲時開始跑步。當時她與丈夫及3名孩子搬到外州生活，跑步成為照顧年幼孩子期間實際又省錢的運動方式。她說，跑步不受時間限制，可以自行決定跑多久，「你只需要一雙跑鞋」。

21年間，克拉克在各州留下許多特殊回憶。她表示，猶他州的賽事最具挑戰性；科羅拉多州 則是她接受膝蓋手術、停跑5年後重新參加馬拉松的第一場。夏威夷之行適逢夫妻結婚10周年，亞利桑納州 則是她首次為血癌相關公益募款。

她還記得，南達科他州的比賽從瘋馬紀念碑日出時分出發；北卡羅來納州參賽時，她仍在哺乳最小的孩子；北達科他州則是她首次完全獨自旅行參賽。芝加哥馬拉松期間，她和朋友還一起刺上相同的刺青。

其他賽事也充滿意外插曲。阿拉斯加州比賽途中曾有一頭麋鹿不願讓路；密蘇里州比賽時，她曾在賽道上照料一名失去意識的參賽者，直到救護人員抵達；內華達州時，她和朋友甚至跑去參加一對同機旅客在拉斯維加斯舉行的婚禮；喬治亞州則創下她個人最快成績。

對克拉克而言，這項長達21年的挑戰也成為適應人生變化的歷程。她說，這段經歷讓她學會適應，在生活情況不斷改變之際持續調整。

9月26日完成懷俄明州最後一場馬拉松後，克拉克還沒有確定下一步。她笑說：「我不知道！我願意接受建議。」她考慮過走訪美國所有國家公園，或訓練參加鐵人三項，但無論選擇什麼，未來都會繼續包含更多旅行與冒險。