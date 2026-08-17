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GLP-1減肥藥有助平衡荷爾蒙、改善胰島素

記者胡玉立／綜合報導
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一位婦女為自己注射減肥藥「瘦瘦針」GLP-1。(路透)
一位婦女為自己注射減肥藥「瘦瘦針」GLP-1。(路透)

科羅拉多州18歲大學生圖扎林(Charlotte Touzalin)和母親舒茲(Anne Schultz)都患有「多發性內分泌代謝卵巢症候群」(polyendocrine metabolic ovarian syndrome，PMOS)，全球有八分之一的女性飽受這種荷爾蒙失調疾病困擾。現在，一項規模小但持續發展的研究顯示，近年備受矚目的GLP-1(類升糖素胜肽-1)減重藥物，對於治療PMOS可能也有效。GLP-1減肥藥促進體重減輕，改善胰島素抗性、荷爾蒙平衡和排卵；而這些對PMOS來說，都至關重要。

圖扎林正在參與由科羅拉多兒童醫院PMOS診所主任克里(Melanie Cree)主導的研究，測試GLP-1減重藥物對PMOS的療效。從青少年時期就開始出現體重增加、月經不調和臉部多毛等症狀的圖札林，正帶著新希望邁向成年生活。

克里表示，「我們發現這些藥物非常有效，對改善患有PMOS女性症狀來說，非常令人興奮。」

美聯社報導，PMOS的症狀與其他疾病重疊、個體差異很大，可能被醫生忽視，因此診斷往往需要數年時間。這種疾病常有家族遺傳傾向，許多女性患者超重；目前尚無已知病因或特效療法，只能進行症狀管理，如服用避孕藥來調節月經周期，並透過飲食和運動控制體重。

克里表示，大多數患有PMOS的女性無論體型大小，都存在胰島素阻抗，胰島素無法正常發揮作用。許多女性的高胰島素水平會直接作用於卵巢，刺激卵巢產生更多睪固酮，導致月經不規則、嚴重痤瘡甚至長鬍鬚等問題。

現年43歲的舒茲，18歲左右開始出現月經不規則和腹脹症狀，除了和女兒一樣的症狀，她還出現卵巢問題和多次流產。母女都曾被醫生診斷患了別的疾病。舒茲憶道，曾有兒科醫生認為圖扎林患了暴食症和注意力不足過動症（ADHD）。

談到去年克里醫生為她們找出病因，確診PMOS，舒茲熱淚盈眶地說：「老天有眼，我們終於找到了答案，女兒找到了出路。」

在克里的研究中，圖札林持續10個月每周給自己注射一次司美格魯肽(semaglutide)；異常的毛髮增長減緩，月經也恢復正常；她第一次在進食後感到飽足，體重不再持續增加。

現在的問題是，隨著研究持續深入，越來越多醫生開始使用「減肥神藥」治療PMOS，並觀察到患者病情改善。但由於這些藥物尚未獲准用來治療PMOS，健保給付往往遭遇障礙。

研究顯示，GLP-1減肥藥可能不僅能減輕體重減輕 還能改善相關人體荷爾蒙失調疾病...
研究顯示，GLP-1減肥藥可能不僅能減輕體重減輕 還能改善相關人體荷爾蒙失調疾病。(美聯社)

一位婦女為自己注射減肥藥「瘦瘦針」GLP-1。(路透)
一位婦女為自己注射減肥藥「瘦瘦針」GLP-1。(路透)

精華 FAQ

  • 因為這類藥物不只幫助減重，還可改善胰島素抗性、荷爾蒙平衡與排卵功能，而這些正是PMOS患者常見且關鍵的問題，因此被視為可能的新治療方向。

  • 圖扎林連續10個月每周注射司美格魯肽後，異常毛髮增長減緩，月經恢復正常，也第一次在進食後感到飽足，體重不再持續增加，症狀明顯改善。

  • PMOS症狀與其他疾病重疊、個體差異又大，容易被誤診，確診常需多年；目前沒有特效療法，只能症狀管理，而GLP-1藥物尚未獲准治療PMOS，給付也常受阻。

減重 科羅拉多州

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