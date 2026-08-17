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2部恐龍片來襲 「蜘蛛人：重生日」票房仍然稱霸北美

編譯彭馨儀／綜合報導
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適合小小孩觀賞的動畫片「汪汪隊立大功：恐龍大電影」洛杉磯首映典禮。(路透)
適合小小孩觀賞的動畫片「汪汪隊立大功：恐龍大電影」洛杉磯首映典禮。(路透)

兩部恐龍電影本周末來襲，都撼動不了「蜘蛛人」(Spider-Man)的票房霸主地位，也未能趕走排名第二的「奧德賽」(The Odyssey)。

小小孩動畫片「汪汪隊立大功：恐龍大電影」(Paw Patrol: The Dino Movie)，以及原創PG-13級動作片「橡樹街末日」(The End of Oak Street)只好在上映首周爭奪第三名。

針對青少年的恐龍主題懸疑動作片「橡樹街末日」劇照。(美聯社)
針對青少年的恐龍主題懸疑動作片「橡樹街末日」劇照。(美聯社)

安海瑟薇(Anne Hathaway)與伊旺麥奎格(Ewan McGregor)主演的「橡樹街末日」略占上風，預計票房為2100萬元，而「汪汪隊立大功：恐龍大電影」則為2050萬元。

索尼影業(Sony Pictures)發行的「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)上映三周以來，票房動能強勁，美加已衝到7.858億元，成為北美影史票房第四高，加上海外1.187億元，「蜘蛛人」全球票房破20億元，成為影史第八部破20億，也是第二快達20億的電影。「復仇者聯盟4：終局之戰」(Avengers: Endgame)在2019年僅用11天就達到20億，「蜘蛛人：重生日」則用了18天。

「橡樹街末日」由大衛羅伯特 (David Robert Mitchell)編劇並執導，伊旺麥奎格與安海瑟薇主演，講述一對1982年的郊區夫婦，他們居住的社區突然神祕地穿越到史前時代，獲得影評人的好評，目前在爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度為86%，但觀眾評價則略顯遜色，僅給了B級CinemaScore。根據PostTrak出口民調，首周末觀眾略超過半數表示會「絕對推薦」給朋友。

派拉蒙影業(Paramount Pictures)發行的「汪汪隊立大功：恐龍大電影」被評為PG級，是自2021年以來第三部院線發行的「汪汪隊立大功」(Paw Patrol)系列電影，美加3545家戲院上映，吸引許多家庭觀眾。首周末觀眾評分出A級CinemaScore。全球累計票房已達6900萬元。

精華 FAQ

  • 因為蜘蛛人：重生日仍維持強勁票房動能，北美與全球累積都非常亮眼，連第二名的奧德賽也守住位置，因此兩部新片只能在第3名附近競爭。

  • 橡樹街末日略占上風，預估首周末票房為2100萬元，汪汪隊立大功：恐龍大電影則約2050萬元，兩片差距不大，主要在第3名展開拉鋸。

  • 該片上映3周後，美加票房達7.858億元，成為北美影史票房第4高；加上海外1.187億元，全球票房突破20億元，成為影史第8部達標的電影。

恐龍 蜘蛛人 索尼

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