紐時：美軍想主宰AI霸權 還得過兩關

紐約時報 16日報導指出，美國軍方一心期望要在人工智慧(AI領域占據世界主導地位，然而面對競爭對手中國的快速進擊與政府內部的AI政策搖擺不定，美軍要實現此一目標困難重重。

7月中旬，美國多家大規模國防承包商收到來自空軍的嚴厲警告：到9月1日，他們所生產武器和控制系統使用的軟體不得使用人工智慧公司Anthropic 的產品。否則他們與五角大廈 的所有業務都將面臨風險。

然而不到一個月，這些承包商發現政策轉彎了：空軍告訴他們現在可以暫時忽略先前有關不得使用用Anthropic產品的指令。

空軍這種反覆無常的態度反映了AI浪潮為美國國家安全機構帶來的混亂和矛盾。像五角大廈這種仍在使用1950年代設計之戰機的機構，正竭力跟上AI發展的步伐。五角大廈的官員相信 AI能使他們的戰力在短短幾個月內成倍數增長。

但是Anthropic的案例反而更加凸顯得這種混亂與矛盾的局面。該公司執行長阿莫迪(Dario Amodei)就曾因為五角大廈試圖限制美軍使用其產品而與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)發生激烈爭論。

美國從五角大廈、中央情報局和NSA，已在AI投入數十億美元來開發武器，以期減少人為控制，或測試脆弱的軍事網路乃至核密碼，確保它們不會被敵對的人工智慧系統破解。AI對於川普總統的「金穹」(Golden Dome)計畫至關重要，這是一套太空飛彈防禦系統，盡管許多專家認為這項計畫異想天開。

然而美軍在大力推動發展AI武器的同時，卻沒有預料到Mythos這類AI系統的功能竟然如此強大，更沒有預料到中國可能在幾個月內就能擁有功能更強大且成本更低的同類系統。中國的系統將使中國侵入透美國通訊網路、供水系統和電網的能力大為增強 ，就像拜登政府時期的「伏特颱風」(Volt Typhoon)和「鹽颱風」(Salt Typhoon)攻擊行動一樣。

但是迄今為止，川普政府的應對措施反覆無常，先是放棄對AI產業監管，然後又發布禁令，之後又解除禁令。

川普總統曾表示，他將在9月下旬於華盛頓與習近平會晤時再次討論AI問題。兩人並計劃在今年稍晚再會晤兩次。

但就AI而言，川普既沒有解釋其目標，也沒有就最近AI的發展表現出任何擔憂，即是 AI系統已找到自我突破限制的方法，自主行動入侵外部公司或網路。同時，當AI被用來設計一種自然界不存在的新型病毒的消息傳出時，白宮卻保持沉默。這一發展可能預示著醫學界的一大突破，但是也也可能預示著一種生物武器的出現。

但是無論如何，有一點已很明確：AI浪潮下，一年前令國家安全官員與科技界擔憂的許多假設情境現在已經開始逐漸成為現實。