2架美航班機竟用同一呼號 空中交會險釀災 航管員急解危

往返於芝加哥和鳳凰城的美國航空2482航班，是由波音737-800型客機執飛。(路透)

亞利桑那州鳳凰城機場一名飛航管制員14日發現，兩架美國航空(American Airlines)班機竟然同時使用「American 2482」呼號，當時一架正要從芝加哥 抵達，另一架則剛從鳳凰城起飛。由於兩機航線逐漸交會，航管員迅速採取行動避免造成混淆，並讓兩架飛機保持安全距離，避免一場重大空中災難。

美國廣播公司新聞(ABC News)報導，事件發生在14日午夜過後不久。航管通話錄音顯示，航管員察覺同一空域竟然有兩架飛機使用相同無線電呼號後，斷然決定，將其分別稱為「抵達的American 2482」及「起飛的American 2482」，避免機師誤認指令對象。

兩架飛機當時逐漸接近，若機師誤判航管員的指令，可能造成嚴重後果。航管員讓抵達航班維持在起飛航班上方，並限制後者爬升高度，同時確認兩架飛機在相距數哩時能彼此目視。

兩機安全交會後，抵達航班機師稱讚航管員「做得很好」。這名航管員則回應：「這原本可能會是一場災難，但我很高興最後順利解決了。」他表示，自己從事飛航管制工作25年，從未遇過兩架飛機使用相同呼號，還在空中幾乎交會的情況，直呼「相當不可思議」。

航安專家阿羅約(Steve Arroyo)表示，他在聯合航空(United Airlines)工作40年期間，也只遇過幾次類似問題。他推測，可能是航空公司簽派中心在確認飛行計畫時，沒有注意到兩架使用相同航班編號的飛機會同時在空中。

美航2482號航班固定往返芝加哥與鳳凰城，表訂晚間9時整從芝加哥奧海爾機場起飛，10時43分抵達；回程於夜間11時35分起飛，隔日凌晨5時24分降落，通常由同一架飛機執飛。

但當天從芝加哥出發的班機因天候延誤，美航另外安排一架飛機按照原定班表從鳳凰城準時起飛，結果造成兩架2482號班機同時處於一片空域。

聯邦航空管理局(FAA)與美航都將調查事件原因，雙方也表示，很慶幸事件最終平安落幕。