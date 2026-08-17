2架美航班機竟用同一呼號 空中交會險釀災 航管員急解危
亞利桑那州鳳凰城機場一名飛航管制員14日發現，兩架美國航空(American Airlines)班機竟然同時使用「American 2482」呼號，當時一架正要從芝加哥抵達，另一架則剛從鳳凰城起飛。由於兩機航線逐漸交會，航管員迅速採取行動避免造成混淆，並讓兩架飛機保持安全距離，避免一場重大空中災難。
美國廣播公司新聞(ABC News)報導，事件發生在14日午夜過後不久。航管通話錄音顯示，航管員察覺同一空域竟然有兩架飛機使用相同無線電呼號後，斷然決定，將其分別稱為「抵達的American 2482」及「起飛的American 2482」，避免機師誤認指令對象。
兩架飛機當時逐漸接近，若機師誤判航管員的指令，可能造成嚴重後果。航管員讓抵達航班維持在起飛航班上方，並限制後者爬升高度，同時確認兩架飛機在相距數哩時能彼此目視。
兩機安全交會後，抵達航班機師稱讚航管員「做得很好」。這名航管員則回應：「這原本可能會是一場災難，但我很高興最後順利解決了。」他表示，自己從事飛航管制工作25年，從未遇過兩架飛機使用相同呼號，還在空中幾乎交會的情況，直呼「相當不可思議」。
航安專家阿羅約(Steve Arroyo)表示，他在聯合航空(United Airlines)工作40年期間，也只遇過幾次類似問題。他推測，可能是航空公司簽派中心在確認飛行計畫時，沒有注意到兩架使用相同航班編號的飛機會同時在空中。
美航2482號航班固定往返芝加哥與鳳凰城，表訂晚間9時整從芝加哥奧海爾機場起飛，10時43分抵達；回程於夜間11時35分起飛，隔日凌晨5時24分降落，通常由同一架飛機執飛。
但當天從芝加哥出發的班機因天候延誤，美航另外安排一架飛機按照原定班表從鳳凰城準時起飛，結果造成兩架2482號班機同時處於一片空域。
聯邦航空管理局(FAA)與美航都將調查事件原因，雙方也表示，很慶幸事件最終平安落幕。
因芝加哥出發班機受天候延誤，鳳凰城另一架原定回程班機仍照表起飛，結果2架飛機同時在空中使用「American 2482」呼號，形成混淆風險。 航管員立即將2架班機分別標示為抵達與起飛的American 2482，並限制爬升高度、維持上下層間隔，確保兩機在可目視且安全距離內交會。 FAA與美航都表示會調查事件原因，重點在釐清簽派與航班編排是否出現疏漏，並檢視如何避免未來再發生同呼號班機同時在空中交會。
精華 FAQ
因芝加哥出發班機受天候延誤，鳳凰城另一架原定回程班機仍照表起飛，結果2架飛機同時在空中使用「American 2482」呼號，形成混淆風險。
航管員立即將2架班機分別標示為抵達與起飛的American 2482，並限制爬升高度、維持上下層間隔，確保兩機在可目視且安全距離內交會。
FAA與美航都表示會調查事件原因，重點在釐清簽派與航班編排是否出現疏漏，並檢視如何避免未來再發生同呼號班機同時在空中交會。
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