我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

購物用自助結帳機 10種行為最惹人厭 員工：到底哪裡看不懂？

2架美航班機竟用同一呼號 空中交會險釀災 航管員急解危

編譯周辰陽彭尚興／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
往返於芝加哥和鳳凰城的美國航空2482航班，是由波音737-800型客機執飛。(...
往返於芝加哥和鳳凰城的美國航空2482航班，是由波音737-800型客機執飛。(路透)

亞利桑那州鳳凰城機場一名飛航管制員14日發現，兩架美國航空(American Airlines)班機竟然同時使用「American 2482」呼號，當時一架正要從芝加哥抵達，另一架則剛從鳳凰城起飛。由於兩機航線逐漸交會，航管員迅速採取行動避免造成混淆，並讓兩架飛機保持安全距離，避免一場重大空中災難。

美國廣播公司新聞(ABC News)報導，事件發生在14日午夜過後不久。航管通話錄音顯示，航管員察覺同一空域竟然有兩架飛機使用相同無線電呼號後，斷然決定，將其分別稱為「抵達的American 2482」及「起飛的American 2482」，避免機師誤認指令對象。

兩架飛機當時逐漸接近，若機師誤判航管員的指令，可能造成嚴重後果。航管員讓抵達航班維持在起飛航班上方，並限制後者爬升高度，同時確認兩架飛機在相距數哩時能彼此目視。

兩機安全交會後，抵達航班機師稱讚航管員「做得很好」。這名航管員則回應：「這原本可能會是一場災難，但我很高興最後順利解決了。」他表示，自己從事飛航管制工作25年，從未遇過兩架飛機使用相同呼號，還在空中幾乎交會的情況，直呼「相當不可思議」。

航安專家阿羅約(Steve Arroyo)表示，他在聯合航空(United Airlines)工作40年期間，也只遇過幾次類似問題。他推測，可能是航空公司簽派中心在確認飛行計畫時，沒有注意到兩架使用相同航班編號的飛機會同時在空中。

美航2482號航班固定往返芝加哥與鳳凰城，表訂晚間9時整從芝加哥奧海爾機場起飛，10時43分抵達；回程於夜間11時35分起飛，隔日凌晨5時24分降落，通常由同一架飛機執飛。

但當天從芝加哥出發的班機因天候延誤，美航另外安排一架飛機按照原定班表從鳳凰城準時起飛，結果造成兩架2482號班機同時處於一片空域。

聯邦航空管理局(FAA)與美航都將調查事件原因，雙方也表示，很慶幸事件最終平安落幕。

精華 FAQ

  • 因芝加哥出發班機受天候延誤，鳳凰城另一架原定回程班機仍照表起飛，結果2架飛機同時在空中使用「American 2482」呼號，形成混淆風險。

  • 航管員立即將2架班機分別標示為抵達與起飛的American 2482，並限制爬升高度、維持上下層間隔，確保兩機在可目視且安全距離內交會。

  • FAA與美航都表示會調查事件原因，重點在釐清簽派與航班編排是否出現疏漏，並檢視如何避免未來再發生同呼號班機同時在空中交會。

芝加哥

上一則

維州大校園槍擊案 19歲嫌躲宿舍衣櫥被捕 警追查是否有共犯

下一則

愛達荷州禁墮胎州法 聯邦法官裁定違憲 愛州檢長：將上訴

延伸閱讀

川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查

川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查
兩機垂直距離30公尺 險在羽田機場上空相撞

兩機垂直距離30公尺 險在羽田機場上空相撞
東京羽田機場2架飛機 險釀空中相撞

東京羽田機場2架飛機 險釀空中相撞
川普搭乘總統直升機 華府機場未保持安全距離 險傳飛安事故

川普搭乘總統直升機 華府機場未保持安全距離 險傳飛安事故

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

2026-08-09 23:30

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤