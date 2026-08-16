我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業女性打瘦瘦針 就業率飆 結婚率、同居率也大躍進

從時薪3美元泊車弟到身價111億元 他如今更掌管破兆元公司

失業女性打瘦瘦針 就業率飆 結婚率、同居率也大躍進

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
各種減肥藥物出現，讓降低獲取藥物的不平等，也可能影響到誰能避免因體型而遭受的社會...
各種減肥藥物出現，讓降低獲取藥物的不平等，也可能影響到誰能避免因體型而遭受的社會和經濟懲罰；圖為一名女子於2026年7月30日在田納西州孟菲斯的家中，為自己注射GLP-1減肥藥物Zepbound。（路透）

「美麗特權」或許依然盛行，但「瘦子特權」也同樣存在。根據一項最新研究，使用減肥藥物可能有助於失業女性找到工作。

哈佛大學經濟學家瑞貝卡·戴蒙德(Rebecca Diamond)在近期發表於非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research)的一篇論文中指出，使用GLP-1類藥物減肥的失業女性，在用藥18個月後，就業率比那些想服用但未服用的女性高出27個百分點。

這些數據進一步證實了「肥胖懲罰」(obesity penalty)對體重較重的女性影響尤為嚴重，而她們的收入往往收入較低，結婚或同居的可能性也較低。戴蒙德還發現，服用GLP-1藥物18個月後，女性的結婚率和同居率提高了29個百分點。

儘管這些研究結果表明GLP-1的使用可能會影響女性的經濟或社會結果，但戴蒙德指出，沒有證據表明這些藥物能夠幫助已就業的女性透過加薪或晉升來提升職涯發展。

這項研究也引發了關於誰能獲得GLP-1藥物的討論，戴蒙德指出，早期使用者往往「擁有不成比例的經濟優勢。」

「如果藥物減肥改變了女性在市場上的待遇，那麼藥物獲取的不平等，也可能影響到誰能避免因體型而遭受的社會和經濟懲罰，」戴蒙德在報告中提到，「此外，想到將醫療手段作為消除歧視的一種可能手段，也令人不安。」

現有研究表明，肥胖女性在勞動市場面臨歧視；與體重較輕的同齡人相比，她們的收入往往較低，且在初次面試後收到的回覆也較少。

女性雇主評論網站Fairygodboss的報告，揭示了外觀如何影響招募決策；在一項研究中，招募人員被要求對不同體型的女性照片進行評估。

照片中體型最豐滿的女性受到的評價最為苛刻。 20%的受訪者認為她「懶惰」，只有18%的受訪者認為她有領導潛質，而有21%的受訪者則認為她「不專業」。

對於體重較重的女性來說，GLP-1類藥物可以改變她們的現狀，讓越來越多的女性開始服用這類藥物來減肥。據戴蒙德聲稱，到2024 年底，美國有6%的女性使用GLP-1類藥物減肥，且有肥胖史的女性服用這類藥物的比例更高，其中9%的女性曾服用該藥物減肥。

精華 FAQ

  • 戴蒙德的研究顯示，失業女性在使用GLP-1類減肥藥18個月後，就業率比想用但未用者高出27個百分點，顯示體重下降可能改善她們進入勞動市場的機會。

  • 研究指出，服用GLP-1藥物18個月後，女性的結婚率和同居率提高了29個百分點，顯示外貌與體重變化可能也影響社會關係與伴侶市場。

  • 戴蒙德提醒，早期使用者多半擁有較強經濟優勢，若藥物改善外界對女性的待遇，取得不平等就可能放大社會差距，也令人擔心醫療手段被用來取代反歧視。

哈佛大學

上一則

美軍中央司令部司令登林肯號：官兵心理健康是首要之務

延伸閱讀

台大醫院研究 瘦瘦針可降13種癌風險

台大醫院研究 瘦瘦針可降13種癌風險
GLP-1減重藥市場大 好市多搶攻

GLP-1減重藥市場大 好市多搶攻
打瘦瘦針控血糖、降體重… 水喝夠才能防副作用

打瘦瘦針控血糖、降體重… 水喝夠才能防副作用
撐起台灣勞力需求 女移工卻難安心育兒

撐起台灣勞力需求 女移工卻難安心育兒

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

2026-08-09 23:30

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」