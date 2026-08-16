失業女性打瘦瘦針 就業率飆 結婚率、同居率也大躍進

各種減肥藥物出現，讓降低獲取藥物的不平等，也可能影響到誰能避免因體型而遭受的社會和經濟懲罰；圖為一名女子於2026年7月30日在田納西州孟菲斯的家中，為自己注射GLP-1減肥藥物Zepbound。（路透）

「美麗特權」或許依然盛行，但「瘦子特權」也同樣存在。根據一項最新研究，使用減肥藥物可能有助於失業女性找到工作。

哈佛大學 經濟學家瑞貝卡·戴蒙德(Rebecca Diamond)在近期發表於非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research)的一篇論文中指出，使用GLP-1類藥物減肥的失業女性，在用藥18個月後，就業率比那些想服用但未服用的女性高出27個百分點。

這些數據進一步證實了「肥胖懲罰」(obesity penalty)對體重較重的女性影響尤為嚴重，而她們的收入往往收入較低，結婚或同居的可能性也較低。戴蒙德還發現，服用GLP-1藥物18個月後，女性的結婚率和同居率提高了29個百分點。

儘管這些研究結果表明GLP-1的使用可能會影響女性的經濟或社會結果，但戴蒙德指出，沒有證據表明這些藥物能夠幫助已就業的女性透過加薪或晉升來提升職涯發展。

這項研究也引發了關於誰能獲得GLP-1藥物的討論，戴蒙德指出，早期使用者往往「擁有不成比例的經濟優勢。」

「如果藥物減肥改變了女性在市場上的待遇，那麼藥物獲取的不平等，也可能影響到誰能避免因體型而遭受的社會和經濟懲罰，」戴蒙德在報告中提到，「此外，想到將醫療手段作為消除歧視的一種可能手段，也令人不安。」

現有研究表明，肥胖女性在勞動市場面臨歧視；與體重較輕的同齡人相比，她們的收入往往較低，且在初次面試後收到的回覆也較少。

女性雇主評論網站Fairygodboss的報告，揭示了外觀如何影響招募決策；在一項研究中，招募人員被要求對不同體型的女性照片進行評估。

照片中體型最豐滿的女性受到的評價最為苛刻。 20%的受訪者認為她「懶惰」，只有18%的受訪者認為她有領導潛質，而有21%的受訪者則認為她「不專業」。

對於體重較重的女性來說，GLP-1類藥物可以改變她們的現狀，讓越來越多的女性開始服用這類藥物來減肥。據戴蒙德聲稱，到2024 年底，美國有6%的女性使用GLP-1類藥物減肥，且有肥胖史的女性服用這類藥物的比例更高，其中9%的女性曾服用該藥物減肥。