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密西根州爆連環槍案5死1傷 兇嫌死於樹林中

編譯彭馨儀／綜合報導
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密西根州39歲男子希克曼涉嫌槍殺五人並重傷一名少女後逃逸，警方展開大規模搜捕，最...
密西根州39歲男子希克曼涉嫌槍殺五人並重傷一名少女後逃逸，警方展開大規模搜捕，最終在惠特洛克湖附近的樹林中發現他及最後一名被害者遺體。(美聯社)

密西根州米索基郡(Missaukee County)14日爆發跨越三個地點的連環血案。39歲男子希克曼(Chad Hickman)涉嫌槍殺五人並重傷一名13歲少女後逃逸，警方隨後展開大規模搜捕，最終在惠特洛克湖(Whitlock Lake)附近的樹林中發現希克曼及最後一名被害者遺體。包含嫌犯在內，整起事件共造成6人死亡、1人重傷。

美聯社報導，密西根州警(Michigan State Police)表示，案發地點位於底特律西北約170哩、人口僅約1.5萬人的凱迪拉克(Cadillac)附近地區。14日上午11時40分左右，警方接獲報案趕赴萊克鎮(Lake Township)南拉尚斯路(South LaChance Road)的一處住宅，現場發現一名16歲男孩、45歲男子與40歲女子遭槍殺身亡，另有一名13歲少女重傷垂危，經緊急送醫後情況轉趨穩定。

警方確認槍手已逃離現場，隨即出動直升機與警犬隊展開搜捕，並提醒民眾嫌犯可能駕駛一輛尾門不同色的白色皮卡，持有武器且極具危險性。搜捕期間，警員在米索基郡另一處住宅發現第四名受害者、一名53歲男子的遺體。

最終，警方在第一案發現場以北約5哩的考德威爾鎮(Caldwell Township)惠特洛克湖樹林中發現希克曼的車輛，並在附近尋獲希克曼與第五名受害者、一名29歲女子的遺體。警方證實所有死者均死於槍傷，目前警方公布了受害者的年齡與性別，但尚未證實受害者之間或與嫌犯是否存在親屬關係。

根據第28巡迴法院記錄，希克曼過去有暴力與虐童前科，曾於2024年因四級虐待兒童輕罪被定罪並判處一年監禁；法庭判決書亦揭露，希克曼於2025年離婚，婚姻中雙方均有家庭暴力紀錄。

這起慘案為密西根州三周內發生的第二起大規模槍擊事件，7月24日一名父親於格蘭德港鎮區(Grand Haven Township)槍殺妻子與6名5至15歲的小孩後縱火自戕。目前警方已封鎖案發周邊道路進行深入調查。密西根州警發言人米勒(Ashley Miller)表示，警方將全力進行徹底調查，並及時向社會公布最新進展。

精華 FAQ

  • 整起事件共造成6人死亡、1人重傷，其中包括涉嫌犯案的39歲男子希克曼。警方表示，所有死者均死於槍傷，重傷者為一名13歲少女，送醫後情況已趨穩定。

  • 警方最後在第一案發現場以北約5哩的考德威爾鎮惠特洛克湖附近樹林中，找到希克曼的車輛，並在附近發現他與第五名受害者、29歲女子的遺體。

  • 根據法院紀錄，希克曼曾因四級虐待兒童輕罪被判刑，並有暴力與家庭衝突紀錄。警方目前仍在全面調查案件細節，並已封鎖周邊道路蒐證。

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