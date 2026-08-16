維吉尼亞州大開學前夕傳槍擊 至少5人中彈

維吉尼亞州立大學宿舍在15日淩晨發生槍擊案，五人受傷，其中至少一人是學生。校方一度緊急封鎖校園，直至隔日上午9 時才解封。(美聯社)

維吉尼亞 州立大學(Virginia State University，VSU)新學年即將於17日開學，校內宿舍卻在15日凌晨發生槍擊 案，五人受傷，其中至少一人是學生。校方一度緊急封鎖校園，直至隔日上午9時才解封。警方指出本案涉及多名疑犯，目前尚未有人被捕，仍在調查中。

美聯社報導，大學所在的切斯特菲爾德郡(Chesterfield County)警方表示，15日凌晨大約1時30分左右收到報案，指州大發生槍擊案，大批警員趕抵校園內的四方大樓(Quad Annexes)學生宿舍區搜查，在宿舍外圍發現五人中彈受傷，其中一人傷勢嚴重，一度有生命危險。

警方表示，傷者中有一人是大學生，其餘傷者身分尚未公布仍在確認。另外警方也未有說明是否有人涉案被捕，直至15 日上午，仍然有大批警員在場調查，菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF) 亦已派員協助處理案件。

根據VSU官網，新學年定於17日開始，宿舍在一個星期前開放供新生入住，許多人剛參加完迎新體驗活動。

案發後，校方聲明指出槍擊事件涉及多名嫌疑人，又表示執法部門認為校園社區目前沒有受到直接威脅，一度封鎖的校園已經解封。

校方又說，理解此次事件給學生、家長、校友以及整個大學社區帶來擔憂，強調學生的安全及福祉始終是校方的首要任務。同時通知學生要密切留意電子郵件，以獲取更多安全措施及支援服務資訊。

VSU校址位於埃特里克(Ettrick)，距離州首府瑞奇蒙(Richmond)約24哩，是一所歷史悠久的黑人大學，目前約有5700名學生，主要為大學部學生。該校也是美國第一所完全由州政府資助，為非裔學生提供四年制教育的高等學府。

住在校園附近的前任大學遠程教育負責人弗德里奇(Arthur Fridrich)表示，在開學前發生槍擊案，實在令人痛心，同時也為新學期蒙上陰影。