印州百年一遇洪水釀5死 進入緊急狀態

流經印第安納波利斯的懷特河水位暴漲，沖毀道路。（美聯社）

中西部過去一周遭受強烈風暴襲擊，部分地區降雨量超過有紀錄以來最高水準，其中印第安納州河水暴漲引發「百年一遇」洪水，最少有5人死亡，州長布勞恩(Mike Braun)宣布全州進入緊急狀態，又表示聯邦政府 已答應伸出援手。

綜合美聯社等多家媒體報導，這場席捲中西部的暴雨威力駭人，伊利諾伊、印第安納、俄亥俄、西維吉尼亞、肯塔基等州無一倖免，尤其印第安納災情最為嚴重，部分河流暴漲超過百年紀錄。

印州目前受災最嚴重的地區集中在漢密爾頓郡(Hamilton County )到州府印第安納波利斯(Indianapolis)北部郊區沿河地帶。東邊的特拉華郡(Delaware County )，警方發現一具女性屍體，據信是在駕車穿越洪水時不幸溺斃；該郡一名即將入普渡大學就讀的18歲青年墮河失蹤，遺體亦已尋獲。

印第安納波利斯市長霍格塞特(Joe Hogsett)15日與聯邦急難管理局(FEMA)人員舉行簡報會後，已敦促該市懷特河(White River)沿河居民馬上撤離。

氣象預報估計懷特河河水洪峰將於15日晚間抵達印第安納波利斯地區，國民兵也參與救援工作。截至中午最少有70人獲救。洪峰14日經過安德森市(Anderson)時的水位接近25呎，比1913年創下的紀錄高出1呎多。

馬里恩郡(Marion County)急難管理局局長斯賓塞(Jacob Spence)告訴美聯社記者，這是百年一遇的洪水，是一場前所未有的災難。

州長布勞恩早前宣布全州進入緊急狀態，15日證實川普總統打算批准他的要求，提供500萬元聯邦經費，協助應對洪水及災後重建工作。

他又對過去一周因洪水失去親人的家庭表示同情及慰問，並呼籲民眾繼續認真對待洪水，遠離淹水區域。

國家氣象局(NWS)報告稱，部分地區僅在過去兩天內的降雨量就超過11吋，懷特河水位超過24呎，打破了1913年創下的紀錄；其他一些河流的水位，同樣打破百多年來的紀錄。

氣象專家指出，中西部現正處於高壓熱穹頂外圍，大量水氣加上冷熱空氣交會，導致大氣極度不穩定，強風、雷雨、冰雹不斷。

無人機空拍顯示印第安納波利斯市區北方的淹水情形。（美聯社）