Flock監視系統惹議 擬加強保護機制

立在街頭的Flock安全攝影機， 由於其其監控功能強大，且出現多起執法單位濫用事件，引發爭議。(路透)

總部位於亞特蘭大 的Flock Group, Inc.旗下Flock Safety的核心是自動車牌識別攝像頭及系統，用於捕捉及分析車輛牌照，短短數年內打進全美數千個社區，49個州的數千個執法單位可以跨轄區搜尋及分享數據以協助調查。

然而其監控能力強大，且出現多起執法單位濫用事件，受到愈來愈兩黨議員、民權組織的質疑。今年初多起濫用事件經媒體曝光，包括有關部門將車牌數據提供給移民暨海關執法局(ICE )探員，部分城市的執法單位對反亞裔 仇恨遊行人士做車牌掃描。

美聯社報導，批評人士認為Flock無所不在的覆蓋範圍，等於未經許可的大規模監控，不但違憲，數位資訊還可能在未經授權下使用遭到濫用。

面對巨大輿論壓力，Flock公司13日宣布將對系統加以調整，主要分三方面，首先是大幅削減數據留存期限，過去車牌的照片及軌跡信息可保留數年，未來會縮短至數星期；其次是增設敏感地點保護圈，在墮胎診所、宗教場所等區域，自動阻止未經授權的查詢；第三是設立可識別異常行為搜索，一旦發現有濫用跡象，即可暫停其使用權限。

Flock執行長蘭利(Garrett Langley)表示，安全措施會在明年1月1日實施，用戶必須在此之前選定安全措施。他指出，這些改變將使各個城市及相關部門，能夠以「符合社區價值」的方式使用該系統。

但批評人士對這些修改仍持懷疑態度，認為有可能為警方濫用系統留下空間。美國公民自由聯盟(ACLU)表示，這些修改都是老調重彈，並無新意。

喬治華盛頓大學法學院教授弗格森(Andrew Guthrie Ferguson)說，這些改變總比不改變好，然而最少要通過法規對其使用作出制約。國會眾議院共和黨人已在7月提交兩項法案，限制對該技術的使用。

執法專家表示，這是民主社會常見的矛盾，有必要在協助預防及追查犯罪的科技，與社區利益以及隱私權之間取得平衡。