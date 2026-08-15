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美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美國海軍學會新聞網（USNI News）14日報導，美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold，DDG-65）上個月在南海發生故障，失去電力長達4天。

報導指出，電力中斷導致水兵無法使用廁所和空調，艦上也無法正常供餐。美國第7艦隊發言人科默中校（Cmdr. Matthew Comer）在聲明中表示，這起事件發生在7月24日，「班福特號」在印太地區執行例行任務期間通報發電機工程事故，導致電力中斷，飲水也受到影響，但無人受傷。

科默沒有回答水兵如何處理排泄物的問題，但讚揚艦上官兵應對時展現「韌性、毅力、專業精神與堅定不移的沉著」，並表示隸屬「華盛頓號」航空母艦打擊群的巡洋艦「斯莫爾斯號」（USS Robert Smalls，CG-62）協助為官兵提供膳食。

「班福特號」7月28日抵達菲律賓蘇比克灣，由「艦艇修理設施－日本區域維修中心」（Ship Repair Facility – Japan Regional Maintenance Center）人員接應，船員隔天入住艦外承包住宿設施。科默表示，電力於7月30日恢復，所有維修工作於8月7日完成，隨後移動泊位加油，並於8日離開蘇比克灣。

「華盛頓號」航艦打擊群其他艦艇已通過麻六甲海峽，很可能正前往中東。船艦觀察人士指出，先前一直與「華盛頓號」航空母艦打擊群一同行動的「班福特號」並未隨行，而於13日駛入日本橫須賀停泊。美國海軍正在調查這起工程故障的原因。

精華 FAQ

  • 美國海軍表示，班福特號7月24日在印太地區執行例行任務時，通報發電機工程事故，進而造成全艦電力中斷，且情況持續了4天。

  • 停電期間，廁所與空調無法使用，飲水也受到影響，艦上甚至難以正常供餐，所幸沒有人員受傷，部分膳食由其他艦艇協助提供。

  • 班福特號7月28日抵達菲律賓蘇比克灣，由維修人員接應，電力於7月30日恢復，8月7日完成所有維修，8日離港；美軍仍在調查故障原因。

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