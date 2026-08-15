黃仁勳獲選最佳CEO 員工對他支持率竟然高達99%
Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳被美國求職資訊網站Glassdoor評選為2026年最佳執行長，且員工對他的支持率高達99%。
Glassdoor 12日公布其「2026年最佳執行長50強」榜單，黃仁勳以99%員工支持率位居榜首。
據輝達員工在Glassdoor上的匿名留言，他們將黃仁勳描述為「一名充滿活力和真誠的領導者」、「一名有遠見的真正領袖」以及「一名搖滾巨星」。
在資訊科技(IT)業，共有九名執行長入榜。除了黃仁勳外，還包括企業軟體公司ServiceNow執行長Bill McDermott(第13名)、媒體與數據公司彭博執行長Vlad Kliatchko(第35名)，以及蘋果執行長庫克(第37名)等。
亞軍和季軍則分別是連鎖洗車公司Quick Quack Car Wash執行長Jason Johnson和醫療設備公司Stryker執行長Kevin A. Lobo，它們分別得到93%的員工支持率。
這份排名是Glassdoor根據從去年5月至今年5月收到的經過驗證員工評分所計算出的結果；每家公司員工人數至少上千人，收到的評分至少要75份。
據Glassdoor數據，今年美國員工對領導高層的整體評價跌破3.5分(滿分為5分)，達到自2017年來最低。
Glassdoor總裁Owen Humphries表示，「這次選出的50位執行長顯示出，即使在勞動市場充滿挑戰之際，果斷和值得信賴的領導力仍是有可能的」。
輝達也在Glassdoor的「最佳職場」排行中排名第三名。Google則排第11名、美光第59名，蘋果第77名。
他以99%的員工支持率拿下榜首，且來自經驗證的匿名員工評分。員工普遍認為他真誠、有遠見、能激勵團隊，展現強大領導力。 排名根據去年5月至今年5月收到的經驗證員工評分計算，且公司員工至少上千人、評分至少75份，才能納入比較，確保結果具代表性。 資訊科技業共有9名執行長上榜，包括ServiceNow的Bill McDermott排第13、彭博的Vlad Kliatchko排第35，以及蘋果執行長庫克排第37。
精華 FAQ
他以99%的員工支持率拿下榜首，且來自經驗證的匿名員工評分。員工普遍認為他真誠、有遠見、能激勵團隊，展現強大領導力。
排名根據去年5月至今年5月收到的經驗證員工評分計算，且公司員工至少上千人、評分至少75份，才能納入比較，確保結果具代表性。
資訊科技業共有9名執行長上榜，包括ServiceNow的Bill McDermott排第13、彭博的Vlad Kliatchko排第35，以及蘋果執行長庫克排第37。
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