高空乘客險遭吸出窗外 疑鳥擊引擎致破窗

國家運輸安全委員會13日公布的照片顯示，瑞安航空一架客機機窗遭發動機碎片擊破，導致一名男子頭肩被吸出機外。(美聯社)

針對愛爾蘭「瑞安航空」(Ryanair)一架客機的機窗在空中破裂導致一名乘客險遭吸出機艙外的事件，國家運輸安全委員會(NTSB) 13日公布初步調查報告，疑似與鳥擊有關。

NTSB初步報告指出，這起事件發生在7月10日，瑞安航空1879號班機從希臘北部城市第撒隆尼基(Thessaloniki)起飛，原定前往德國 門明根(Memmingen)；孰料起飛數分鐘後，右側二號引擎的一片風扇葉片脫落，碎片飛出擊碎第11排的乘客窗戶，導致一名男性乘客的頭部和肩頸一度被吸出窗外，其他乘客合力將他拉回機艙；碎片還在機身多處造成損傷，客艙隨即失壓。

根據國際航空規範，希臘當局已將調查主導權移交NTSB，最終報告預計於未來12個月至24個月內公布。

調查人員在故障引擎內發現羽毛等鳥類殘骸，顯示客機起飛時可能遭鳥擊，但尚未確定風扇葉片斷裂的確切原因；此外，風扇葉片斷裂處根部也發現金屬疲勞的跡象。

這架波音 737客機過去12個月內已四度通報疑遭鳥擊，其中兩次尋獲鳥類殘骸；維修紀錄顯示，該引擎的風扇葉片曾於今年5月及去年11月接受超音波檢測，均未發現損壞。

出事班機上共載有149名乘客及6名機組員，事發後隨即返航第撒隆尼基機場，其餘人員均無大礙。

受傷的61歲塞爾維亞籍乘客，頸部、肩部受傷並有多處擦傷。他事後告訴英國「衛報」說：「我記不太清楚當時的情況，頭頸到現在還很痛，但我還活著，可能是安全帶救了我，因為我當時還繫著。」

空服員告訴調查人員，他們聽見並感受到猛烈持續的震動，機艙內瀰漫煙霧，氧氣面罩隨後掉落，並發現坐在第11F靠窗座位的男子「部分身軀卡在受損的機窗處，整扇窗戶不翼而飛。」

眾人合力將他拉回機艙，移至第12排由一名恰巧在機上的醫師乘客協助治療，另有乘客從空服員處拿來一個金屬箱，堵住破裂窗戶直到降落。

曾任NTSB及聯邦航空管理局(FAA)調查員的古澤提(Jeff Guzzetti)審閱報告後指出，就現有資料看來，規定的維修作業似乎都依照時程完成，但調查人員可能進一步檢視既有檢查執行情況，以及先前疑似鳥擊是否已造成潛在損害。