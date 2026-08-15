新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬

新澤西州菲律賓裔男子格拉巴托(圖)被控利用龐氏騙局詐騙2000名投資者，金額超過6.5億元，被FBI列為頭號詐騙通緝犯，懸賞15萬元。(聯邦調查局)

聯邦調查局(FBI )13日將一名新澤西州 詐騙犯列為頭號詐騙通緝犯(Most Wanted Fraudster)之一，懸賞15萬元；他是第一個登上這份臭名昭彰榜單的新州 居民。霍博肯(Hoboken)居民格拉巴托(Rey E. Grabato II)被控利用龐氏騙局詐騙2000名投資者，金額超過6.5億元。

當局於2022年10月12日對格拉巴托發出逮捕令，迄今近四年。

格拉巴托與同謀經營房地產投資顧問公司National Realty Investment Advisors，擔任總裁兼大股東，涉嫌虛報投資基金價值，用於收購房地產資產投資公司的股權；行騙期間是2018年2月至2022年1月。另一起詐騙發生於2007年11月至2022年8月期間，格拉巴托被控妨礙國稅局追繳約2600萬元未納稅款。

格拉巴托被控串謀證券詐欺、證券詐欺、共謀電信詐欺、電信詐欺、共謀欺騙美國政府稅務。

FBI紐瓦克分局主管洛根(Tony Logan)說，格拉巴托被列入通緝詐騙犯名單是因為涉嫌從投資者竊取巨額資金、之前有犯罪紀錄、以及龐大的受害者人數，其中數百名受害者來自新澤西州。

另兩名涉案共謀者64歲的薩扎諾(Thomas Nicholas Sazano)、62歲的斯庫塔羅(Arthur S. Scuttaro)都是該行騙投資公司主管。兩人2022年10月被起訴，涉嫌參與這起6.5億元龐氏騙局、合謀逃稅2600萬元。斯庫塔羅另承認串謀證券詐欺罪。

FBI「頭號通緝詐騙犯」追捕計劃啟動短短幾個月已抓獲三逃犯。格拉巴托是被列入名單的首位新州居民。

格拉巴托最初被指控後可能逃往菲律賓或東南亞其他地區；他持有菲律賓護照，紀錄顯示他可能去菲律賓，時隔多年，如今可能身處其他地方。

受騙投資者尚未獲任何賠償；行騙公司及同謀者已揮霍這些錢，如今恐怕所剩無幾。

格拉巴托是菲律賓裔，身高5呎5呎、體重160磅。

知情者可上網 https://tips.fbi.gov/ 提交線索或撥打 1-800-CALL-FBI 熱線，也可致電 973-792-3000 聯繫FBI紐瓦克分局。