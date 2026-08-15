我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新澤西州菲律賓裔男子格拉巴托(圖)被控利用龐氏騙局詐騙2000名投資者，金額超過...
新澤西州菲律賓裔男子格拉巴托(圖)被控利用龐氏騙局詐騙2000名投資者，金額超過6.5億元，被FBI列為頭號詐騙通緝犯，懸賞15萬元。(聯邦調查局)

聯邦調查局(FBI)13日將一名新澤西州詐騙犯列為頭號詐騙通緝犯(Most Wanted Fraudster)之一，懸賞15萬元；他是第一個登上這份臭名昭彰榜單的新州居民。霍博肯(Hoboken)居民格拉巴托(Rey E. Grabato II)被控利用龐氏騙局詐騙2000名投資者，金額超過6.5億元。

當局於2022年10月12日對格拉巴托發出逮捕令，迄今近四年。

格拉巴托與同謀經營房地產投資顧問公司National Realty Investment Advisors，擔任總裁兼大股東，涉嫌虛報投資基金價值，用於收購房地產資產投資公司的股權；行騙期間是2018年2月至2022年1月。另一起詐騙發生於2007年11月至2022年8月期間，格拉巴托被控妨礙國稅局追繳約2600萬元未納稅款。

格拉巴托被控串謀證券詐欺、證券詐欺、共謀電信詐欺、電信詐欺、共謀欺騙美國政府稅務。

FBI紐瓦克分局主管洛根(Tony Logan)說，格拉巴托被列入通緝詐騙犯名單是因為涉嫌從投資者竊取巨額資金、之前有犯罪紀錄、以及龐大的受害者人數，其中數百名受害者來自新澤西州。

另兩名涉案共謀者64歲的薩扎諾(Thomas Nicholas Sazano)、62歲的斯庫塔羅(Arthur S. Scuttaro)都是該行騙投資公司主管。兩人2022年10月被起訴，涉嫌參與這起6.5億元龐氏騙局、合謀逃稅2600萬元。斯庫塔羅另承認串謀證券詐欺罪。

FBI「頭號通緝詐騙犯」追捕計劃啟動短短幾個月已抓獲三逃犯。格拉巴托是被列入名單的首位新州居民。

格拉巴托最初被指控後可能逃往菲律賓或東南亞其他地區；他持有菲律賓護照，紀錄顯示他可能去菲律賓，時隔多年，如今可能身處其他地方。

受騙投資者尚未獲任何賠償；行騙公司及同謀者已揮霍這些錢，如今恐怕所剩無幾。

格拉巴托是菲律賓裔，身高5呎5呎、體重160磅。

知情者可上網 https://tips.fbi.gov/ 提交線索或撥打 1-800-CALL-FBI 熱線，也可致電 973-792-3000 聯繫FBI紐瓦克分局。

精華 FAQ

  • FBI指出，他涉嫌從投資者竊取巨額資金、先前已有犯罪紀錄，加上受害人數龐大，且其中數百人來自新澤西州，因此被列為頭號詐欺通緝犯。

  • 格拉巴托與同謀透過National Realty Investment Advisors經營龐氏騙局，誇大投資基金價值，向約2000名投資者吸金，金額超過6.5億元，受害者至今未獲賠償。

  • 當局認為他可能已逃往菲律賓或東南亞其他地區，因其持有菲律賓護照。民眾可透過FBI線索網站、1-800-CALL-FBI，或致電973-792-3000提供情報。

FBI 新州 新澤西州

上一則

盜6800萬財政部支票上網轉售 費城3男被捕

下一則

川普要求最高院准續建白宮宴會廳 上訴期間不停工

延伸閱讀

3華人詐騙17州長者逾200萬元 遭佛州起訴 錢很難追回…

3華人詐騙17州長者逾200萬元 遭佛州起訴 錢很難追回…
以「黃金換安全」 布碌崙2華男假冒官員詐75萬元判20年

以「黃金換安全」 布碌崙2華男假冒官員詐75萬元判20年
迫華工每天工作12小時付低薪 喬州3華人被訴

迫華工每天工作12小時付低薪 喬州3華人被訴
父子檔盜身分消費 致多家金融機構損失逾225萬元

父子檔盜身分消費 致多家金融機構損失逾225萬元

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
在美華人列出替孩子安排多種興趣班等4種行為，在華人家庭相當常見，部分美國人卻可能視為經濟條件優渥的象徵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Charles Parker ）

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

2026-08-07 19:47
「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

2026-08-09 23:30
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了